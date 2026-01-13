accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
3
❤
Likers
Who likes this ?
marchand2sable
,
esets
,
volran
name :
Resident Evil Requiem
platform :
PC
editor :
Capcom
developer :
Capcom
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
14
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
,
junaldinho
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
580
visites since opening :
1228400
ouroboros4
> blog
Nouveau Showcase Resident Evil
Rendez-vous le 15 janvier à 23 heures pour plus d'informations sur le nouveau Resident Evil Requiem.
https://x.com/i/status/2010899548059943095
tags :
1
Like
Who likes this ?
adamjensen
posted the 01/13/2026 at 02:38 AM by
ouroboros4
comments (
1
)
adamjensen
posted
the 01/13/2026 at 03:36 AM
J'espère l'annonce de la Démo.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo