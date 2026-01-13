profile
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
ouroboros4
ouroboros4
ouroboros4 > blog
Nouveau Showcase Resident Evil
Rendez-vous le 15 janvier à 23 heures pour plus d'informations sur le nouveau Resident Evil Requiem.


https://x.com/i/status/2010899548059943095
    adamjensen
    posted the 01/13/2026 at 02:38 AM by ouroboros4
    comments (1)
    adamjensen posted the 01/13/2026 at 03:36 AM
    J'espère l'annonce de la Démo.
