l'adaptation de la licence Wrecking Crew de Nintendo par Hollywood.Wrecking Crew est un jeu vidéo développé par Nintendo R&D1 et Intelligent Systems et édité par Nintendo. Sorti en 1984 sur arcade (du temps où nintendo faisait des jeux d'arcade) puis sur nes en 1985.Le joueur contrôle Mario dans le rôle d'un démolisseur, lequel doit détruire toutes les briques d'un bâtiment sans se faire toucher par les ennemis et éviter Spike, le méchant du jeu.Il s'agit du premier jeu imaginé par Yoshio Sakamoto.Première bande-annonce de « THE WRECKING CREW » avec Dave Bautista dans le rôle de Mario et Jason Momoa dans celui de Luigi.Le film suit les deux frères qui, après 20 ans de querelles, doivent travailler ensemble pour démêler la conspiration derrière le meurtre de leur père.pas taper...