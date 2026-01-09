HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
après Mario et bientôt Zelda au cinéma, voilà...
l'adaptation de la licence Wrecking Crew de Nintendo par Hollywood.

Wrecking Crew est un jeu vidéo développé par Nintendo R&D1 et Intelligent Systems et édité par Nintendo. Sorti en 1984 sur arcade (du temps où nintendo faisait des jeux d'arcade) puis sur nes en 1985.

Le joueur contrôle Mario dans le rôle d'un démolisseur, lequel doit détruire toutes les briques d'un bâtiment sans se faire toucher par les ennemis et éviter Spike, le méchant du jeu.
Il s'agit du premier jeu imaginé par Yoshio Sakamoto.



Première bande-annonce de « THE WRECKING CREW » avec Dave Bautista dans le rôle de Mario et Jason Momoa dans celui de Luigi.

Le film suit les deux frères qui, après 20 ans de querelles, doivent travailler ensemble pour démêler la conspiration derrière le meurtre de leur père.



pas taper...
    posted the 01/09/2026 at 10:45 AM by newtechnix
    comments (6)
    burningcrimson posted the 01/09/2026 at 10:50 AM
    rogeraf posted the 01/09/2026 at 11:26 AM
    Je reconnais bien la touche Big N, pour son coté BADASS
    cyr posted the 01/09/2026 at 11:32 AM
    C'est une blague? Le 1er avril c'est pas demain.
    newtechnix posted the 01/09/2026 at 11:37 AM
    cyr des fois on aimerait que les gens arrive à élever leur niveau et pas rester 1er degré...car évidemment que j'aurais souhaiter faire cela le premier avril simplement ce trailer est sorti hier
    cyr posted the 01/09/2026 at 12:05 PM
    newtechnix ben alors, c'est une blague oui ou non?

    Ironie. .
    kidicarus posted the 01/09/2026 at 12:18 PM
    Le mauvais troll pour du clique

    Un bon film bourrin pour le 28 janvier sur Prime.
