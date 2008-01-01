Prêt pour une nouvelle partie ?
L'HISTOIRE DE JOEL MILLER - THE LAST OF US
UNIQUE HISTOIRE DE PERSONNAGE
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Je vous propose de découvrir ma dernière consacrée à l'histoire de Joel Miller dans The Last Of Us.

Une vidéo d'une heure racontant le périple de ce personnage qui va subir l'une des pires souffrances possible et voir le declin de l'humanité.

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille ! ????

N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage ????


L'HISTOIRE DE JOEL






BONUS


LES PUBS DE JEUX VIDÉOS








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
