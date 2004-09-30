profile
Warhammer 40.000 : Dawn of War
name : Warhammer 40.000 : Dawn of War
platform : PC
editor : THQ
developer : Relic Entertainment
genre : STR
multiplayer : 2 à 8 joueurs - Online
european release date : 09/30/2004
us release date : 09/30/2004
official website : http://www.relic.com/product/dawnofwar/index.php
[PC] Trailer Sons of Caliban Dawn of War 4
Découvrez la sous-faction des Dark Angels et voyez-les à l’œuvre dans cette toute nouvelle bande-annonce de Warhammer 40,000 : Dawn of War 4, le prochain jeu de stratégie en temps réel de science-fiction. Warhammer 40,000 : Dawn of War 4 sera disponible sur PC en 2026.

Les mystérieux Dark Angels descendent sur les champs de bataille à l’heure la plus sombre des Blood Ravens, apportant leur précision impitoyable et leur discipline implacable sur les terres de Kronus. Deux Chapitres de Space Marines s’affrontent dans une bataille acharnée pour purger la menace xéno.


