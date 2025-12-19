ATARI reviendra
Fast & Furious : Arcade Edition
name : Fast & Furious : Arcade Edition
platform : Switch 2
editor : GameMill Entertainment
developer : Cradle Games
genre : course
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2
rogeraf
rogeraf
images and videos gallery
Fast Fusion (Switch 2) en promotion actuellement
A l'approche de Noel, le studio Shin'en Multimedia et Nintendo vous propose une réduction intéressante pour Fast Fusion, à 10.49 euros au lieu de 14.99 euros.

Fast pour les amateurs de Wipeout, c'est excellent. Reste le multi en ligne maquant ... Le studio ne communique pas sur celui-ci. Etonnant quand les précédents Fast Fusion version Swich ou Wii U proposait bien ce mode en ligne. Néanmoins à ce prix, vous pouvez foncer !

Fin de la promotion le 11/01/2026 prochain

https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Fast-Fusion-2807412.html
    posted the 12/19/2025 at 10:19 AM by rogeraf
    comments (11)
    natedrake posted the 12/19/2025 at 10:22 AM
    Excellent jeu, acheté day one. J'espère qu'on aura d'autres nouveaux circuits plus tard.
    suzukube posted the 12/19/2025 at 10:22 AM
    C’est du Demat, pas sur que ça intéresse qui que ce soit ici. Sinon t’as Trover à 6euros24 et pour 11 balles le dernier rogue Tortues Ninja dans sa version Switch 2. T’as même Divinity II pour 25 balles en version Switch 2 ou hogwartz legacy gratos si t’arrives a l’emprunter en version physique.

    Merci pour le bon plan (je l’ai déjà)
    suzukube posted the 12/19/2025 at 10:24 AM
    J’en profite, si tu aimes tester des jeux j’ai [url= https://nintendo-otaku.com/eshop/1/demos_gratuites_switch/]listé l’ensemble des démos Switch ici[/url]
    pcverso posted the 12/19/2025 at 10:24 AM
    Oui en ce moment c'est la fête sur les store je me suis prix des jeux sur steam aussi pour la deck et mon pc
    Ace lombat 7 (3,50€)et splinter cell chaos théorie(5€) pour la sd .
    Et j'ai pris outher world 2 à 48 € pour mon pc .
    nicolasgourry posted the 12/19/2025 at 10:27 AM
    suzukube quand c'est des jeux indé (surtout quand le jeu n'est pas sortie encore en boite), ça intéresse (et le coté "exclusif" aide encore un peu plus).
    Les jeux qui passent moins en format démat, c'est les "AAA" de chez par exemple Capcom etc
    suzukube posted the 12/19/2025 at 10:31 AM
    nicolasgourry trop compliqué pour moi, y’a street fighter 6 a 19 balles sur switch en demat franchement je trouve ça top vu la qualité du jeu, mais je vais sûrement entendre que le jeu tourne mieux sur PS5 pro et que donc faut pas l’acheter, en plus qu’il est sur GKC + demat… (et a 79 euros sur cartouche complète ce serait apparemment mieux)
    pcverso posted the 12/19/2025 at 10:33 AM
    D'ailleurs si ca peux intéresser dead island 2 sur steam est a -90 % donc à 4,99€
    rogeraf posted the 12/19/2025 at 10:36 AM
    suzukube nicolasgourry J'ai vu SF6 à 20 balles sur Switch2 / PS5 / Series, c'est un bon prix qui m'aurait tenté. Par contre quand je vois les seasons pass annuel à 30/40 euros pour les persos complémentaires (ils sont déja au season pass 3), les prix sont abusés et aucune bonne promo n'est proposée actuellement
    cyr posted the 12/19/2025 at 10:42 AM
    J'ai vu hier, tous les walking dead de teltate pour 2,99€ l'unité sur l'eshop, sûrement sur tous les store.
    Je me tâte. J'ai pas fait le dernier, enfin je sais plus, car le studio est mort avant ou après, enfin bref .
    cyr posted the 12/19/2025 at 10:43 AM
    pcverso trop chère (je l'ai fait via le gamepass).
    pcverso posted the 12/19/2025 at 10:52 AM
    Par contre Nintendo pas de promo , je voulais prendre un pokemon pour ma femme
    cyr Ca dépend si tu fais que lui sur un mois il devient moins cher
