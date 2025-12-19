A l'approche de Noel, le studio Shin'en Multimedia et Nintendo vous propose une réduction intéressante pour Fast Fusion, à 10.49 euros au lieu de 14.99 euros.
Fast pour les amateurs de Wipeout, c'est excellent. Reste le multi en ligne maquant ... Le studio ne communique pas sur celui-ci. Etonnant quand les précédents Fast Fusion version Swich ou Wii U proposait bien ce mode en ligne. Néanmoins à ce prix, vous pouvez foncer !
Fin de la promotion le 11/01/2026 prochain
https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Fast-Fusion-2807412.html
posted the 12/19/2025 at 10:19 AM by rogeraf
Merci pour le bon plan (je l’ai déjà)
Ace lombat 7 (3,50€)et splinter cell chaos théorie(5€) pour la sd .
Et j'ai pris outher world 2 à 48 € pour mon pc .
Les jeux qui passent moins en format démat, c'est les "AAA" de chez par exemple Capcom etc
Je me tâte. J'ai pas fait le dernier, enfin je sais plus, car le studio est mort avant ou après, enfin bref .
cyr Ca dépend si tu fais que lui sur un mois il devient moins cher