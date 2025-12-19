A l'approche de Noel, le studio Shin'en Multimedia et Nintendo vous propose une réduction intéressante pour Fast Fusion, à 10.49 euros au lieu de 14.99 euros.



Fast pour les amateurs de Wipeout, c'est excellent. Reste le multi en ligne maquant ... Le studio ne communique pas sur celui-ci. Etonnant quand les précédents Fast Fusion version Swich ou Wii U proposait bien ce mode en ligne. Néanmoins à ce prix, vous pouvez foncer !



Fin de la promotion le 11/01/2026 prochain



https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Fast-Fusion-2807412.html