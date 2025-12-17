profile
julie54
0
Like
Likers
julie54
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 21
visites since opening : 55684
julie54 > blog
[Analyse] Pourquoi tant de jeux “bien notés” sont vite oubliés ?
On voit régulièrement des jeux sortir avec des 8/10 solides, des Metacritic autour de 80, puis disparaître presque aussitôt des discussions.

Des titres comme The Order: 1886, Forspoken, Immortals Fenyx Rising, Days Gone à sa sortie, ou encore Marvel’s Avengers n’étaient pas mal notés, mais ont laissé peu de traces sur la durée.

Souvent, ce sont des jeux bien produits, agréables à jouer, mais sans identité forte ou sans idée marquante. À force de vouloir cocher toutes les cases, ils finissent par manquer d’âme.

À l’inverse, des jeux imparfaits mais clivants comme Dark Souls, Death Stranding ou NieR Automata continuent d’être débattus des années plus tard.

Selon vous, qu’est-ce qui fait qu’un jeu reste… ou s’efface malgré de bonnes notes ?

    tags : jeu video critique notes souvenirs analyse metacritic débats industrie du jeu vidéo
    1
    Like
    Who likes this ?
    kisukesan
    posted the 12/17/2025 at 04:17 PM by julie54
    comments (10)
    yukilin posted the 12/17/2025 at 04:24 PM
    Il n'y a pas de règles bien définies, je pense pour savoir si un jeu va durer longtemps dans les mémoires.
    Mais à terme, tous les jeux finiront pas être oubliés au profit d'autres qui deviendront des nouvelles références. C'est juste une question de temps.
    parrain59 posted the 12/17/2025 at 04:38 PM
    "Des titres comme The Order: 1886, Forspoken, Immortals Fenyx Rising, Days Gone à sa sortie, ou encore Marvel’s Avengers n’étaient pas mal notés, mais ont laissé peu de traces sur la durée."
    Tu m'étonnes qu'on en parle plus
    rogeraf posted the 12/17/2025 at 04:52 PM
    C'est très arbitraire Julie, l'affect surement et la communication ainsi que le possible buzz au moment de la sortie. Moi je n'ai pas oublié The Order 1886, peu être juste qu'on en parle plus avant son potentiel remake PS6 ..
    51love posted the 12/17/2025 at 05:01 PM
    Déjà le problème c'est que la presse ne sait pas noter les jeux.

    Elle a tendance a surnoter énormément, particulièrement les jeux des gros éditeurs et des constructeurs qui souvent détiennent et/ou ont des passe droit.

    Certains se plaisent à dire que c'est Nintendo, mais ils veulent pas voir que le problème est bcp plus global.

    Après au delà des notes qui veulent de toute facon pas dire grand chose, ce sont surtout les points fort et faibles qui sont intéressants.

    Et avoir des défauts n'est pas un soucis, bien que souvent mal sanctionné par la presse, ce qui compte c'est que l'expérience soit marquante et singulière, et seulement la, le jeu laissera une trace.

    Xenogears et Nier sont des jeux ultra perfectibles, mais ils sont régulièrement cités par les joueurs.

    Là où la majorité des jeux "propres" de 2025, Ghost of Yotei par exemple, on en entendra plus parler très bientôt.
    nikolastation posted the 12/17/2025 at 05:01 PM
    Manque de communication / marketing, metacritic des joueurs en-deçà des critiques / notes de la presse, etc.

    rogeraf Moi non plus, je n'ai pas oublié The Order. Le gameplay était perfectible, mais la DA, le lore et l'histoire étaient vraiment prenants !!!! Incompréhensible qu'une suite n'a pas été mise en chantier.
    jacquescechirac posted the 12/17/2025 at 05:16 PM
    51love oulah oui, ultra perfectible Xenogears, c'est le moins qu'on puisse dire
    Je l'ai refait cet été, bon dieu que c'est hardcore d'y jouer aujourd'hui, (y'a 20ans aussi d'ailleurs, la premiere fois que je l'ai fait )
    au delà de ses qualités bien sûr
    kiryukazuma posted the 12/17/2025 at 06:00 PM
    Immortals Fenyx Rising a surtout été ignoré. Ubisoft sont ce qu'ils sont... Ce jeu est excellent mais tu n'as pas le droit de toucher le style Zelda ou autre sans quoi tu n'es pas original...
    liquidus posted the 12/17/2025 at 06:08 PM
    Je pense que The Order a surtout impressionné par son statut de vitrine technologique de la PS4 qu'il n'a jamais vraiment su dépasser et au final ça restait un jeu assez classique dans le fond. Forspoken propose une mobilité intéressante mais on évolue dans un monde qui ne donne jamais vraiment de sens à cette liberté. Fenyx Rising fonctionne très bien mais il est un peu sorti dans une forme d'indifférence et son timing a fait qu'il a vécu dans l'ombre de Breath of the Wild. Days Gone a de bonnes idées mais trop inégal dans son ensemble. Marvel’s Avengers a un gameplay de base efficace mais une structure pensée pour la rétention plutôt que pour l’expérience, ça lui a fait défaut quasiment instantanément.

    On peut ne pas aimer Dark Souls, Death Stranding ou Nier Automata, mais on se souvient davantage d'eux parce qu'ils ont eu un certain culot à mon avis.
    aozora78 posted the 12/17/2025 at 06:08 PM
    Dark Souls, Death Stranding ou NieR Automata ne sont pas juste des jeux de bons ou incroyable. Ce sont des jeux qui ont quelque chose qui les différencies réellement du reste.

    Leur univers, ambiance, règles, studio, imagerie, difficulté, émotions,...

    Que les gens le veuillent ou non, des jeux comme ICO qui se peu vendus, ont pourtant marqué durablement l'industrie et la plupart des gens qui y ont joué, bien plus que des jeux qui vont peut-être se vendre à 20 millions d'exemplaires et être oubliés quand la suite sortira ou quand une merde sera faite avec leur licence plus tard. Et encore tu mets Death Stranding dans le lot mais je ne sais pas si il a sa place.

    Les Persona, les Nier, les Baldur's Gate, les Dark Souls, les FF et Dragon Quest de l'époque, ICO, Shadow Of The Colossus, Super Metroid, Minecraft, World of Warcraft, League of Legends, Tomb Raider premier du nom, Metal Gear Solid, Kingdom Hearts, Pokémon Rouge/Bleu/Vert, énormément de jeux Zelda, Monkey Island et énormément d'autres.

    Plus que des jeux, parfois même très courts, ce sont des œuvres d'art ayant transmis des émotions fortes à des générations de joueurs et/ou sont devenus des phénomènes de sociétés liés au média pour certains.

    Malheuresement le temps passe et les nouveaux joueurs oublieront de plus en plus même les grands titres qui ont façonnés le jeu vidéo.

    Jamais je n'oublieraient le long été que j'ai passé sur Persona 5 en 2017 , tout le mois d'aout ou j'ai joué comme un possédé à Baldur's Gates 3 et vivre litérallement une immense aventure avec ces personnages, les soirées intenses sur Bloodborne, les quelques sessions ou je me suis immergé dans l'univers glauque de LittleNightmares 1 et 2, les rues sombres et mélancoliques du Secteur 7 de à Midgar de FF7, les aventures si oniriques donnant envie d'explorer dans Zelda Link's Awakening ou les Oracles Of, les centaines d'heures ou Overwatch et ses personnages ont accompagnés plusieurs moments durs de ma vie avec mes amis, le désir de rentrer de l'école pour m'immerger dans les mondes fascinants de Dark Chronicle, de Kingdom Hearts ou des premiers Ratchet & Clank.

    Depuis 2019 en dehors de Baldur's Gate 3 j'ai eu quelques expériences incroyables comme Returnal, Elden Ring ou Demon's Souls... mais elles sont plus rare. Clair Obscur, The Drifter et 13 Sentinel Aegis Rim font partit de ces jeux qui m'ont accompagnés et vraiment offert de l'émotion dans des univers uniques, au delà qu'à travers l'aspect cinématique et hollywoodien.

    Et la plupart de ces expériences que j'ai cité, ont parfois une narration bien à eux, mais se détachent très souvent énormément du cinéma. Et c'est peut-être ça le truc. Est-ce qu'on se souvient d'avantage de The Last Of Us pour ses cinématiques, son histoire et son gameplay... ou d'avantage de son ambiance et de l'évolution sincéremment touchante de la relation entre deux personnages ?
    malroth posted the 12/17/2025 at 06:57 PM
    The order 1886 avait un potentiel de fou, sa DA, son univers, ses personnages,franchement il etait unique. J'aurai tellement aimer qu'ils continuent cette saga et ils auraient ameliorer biensur.

    Juste dommage que les joueurs et la presse sont trop radicaux parfois.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo