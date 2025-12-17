On voit régulièrement des jeux sortir avec des 8/10 solides
, des Metacritic autour de 80
, puis disparaître presque aussitôt des discussions.
Des titres comme The Order: 1886, Forspoken, Immortals Fenyx Rising, Days Gone
à sa sortie, ou encore Marvel’s Avengers n’étaient pas mal notés, mais ont laissé peu de traces sur la durée.
Souvent, ce sont des jeux bien produits, agréables à jouer
, mais sans identité forte ou sans idée marquante. À force de vouloir cocher toutes les cases, ils finissent par manquer d’âme.
À l’inverse, des jeux imparfaits mais clivants comme Dark Souls, Death Stranding ou NieR Automata
continuent d’être débattus des années plus tard.
Selon vous, qu’est-ce qui fait qu’un jeu reste… ou s’efface malgré de bonnes notes ?
Mais à terme, tous les jeux finiront pas être oubliés au profit d'autres qui deviendront des nouvelles références. C'est juste une question de temps.
Tu m'étonnes qu'on en parle plus
Elle a tendance a surnoter énormément, particulièrement les jeux des gros éditeurs et des constructeurs qui souvent détiennent et/ou ont des passe droit.
Certains se plaisent à dire que c'est Nintendo, mais ils veulent pas voir que le problème est bcp plus global.
Après au delà des notes qui veulent de toute facon pas dire grand chose, ce sont surtout les points fort et faibles qui sont intéressants.
Et avoir des défauts n'est pas un soucis, bien que souvent mal sanctionné par la presse, ce qui compte c'est que l'expérience soit marquante et singulière, et seulement la, le jeu laissera une trace.
Xenogears et Nier sont des jeux ultra perfectibles, mais ils sont régulièrement cités par les joueurs.
Là où la majorité des jeux "propres" de 2025, Ghost of Yotei par exemple, on en entendra plus parler très bientôt.
rogeraf Moi non plus, je n'ai pas oublié The Order. Le gameplay était perfectible, mais la DA, le lore et l'histoire étaient vraiment prenants !!!! Incompréhensible qu'une suite n'a pas été mise en chantier.
Je l'ai refait cet été, bon dieu que c'est hardcore d'y jouer aujourd'hui, (y'a 20ans aussi d'ailleurs, la premiere fois que je l'ai fait )
au delà de ses qualités bien sûr
On peut ne pas aimer Dark Souls, Death Stranding ou Nier Automata, mais on se souvient davantage d'eux parce qu'ils ont eu un certain culot à mon avis.
Leur univers, ambiance, règles, studio, imagerie, difficulté, émotions,...
Que les gens le veuillent ou non, des jeux comme ICO qui se peu vendus, ont pourtant marqué durablement l'industrie et la plupart des gens qui y ont joué, bien plus que des jeux qui vont peut-être se vendre à 20 millions d'exemplaires et être oubliés quand la suite sortira ou quand une merde sera faite avec leur licence plus tard. Et encore tu mets Death Stranding dans le lot mais je ne sais pas si il a sa place.
Les Persona, les Nier, les Baldur's Gate, les Dark Souls, les FF et Dragon Quest de l'époque, ICO, Shadow Of The Colossus, Super Metroid, Minecraft, World of Warcraft, League of Legends, Tomb Raider premier du nom, Metal Gear Solid, Kingdom Hearts, Pokémon Rouge/Bleu/Vert, énormément de jeux Zelda, Monkey Island et énormément d'autres.
Plus que des jeux, parfois même très courts, ce sont des œuvres d'art ayant transmis des émotions fortes à des générations de joueurs et/ou sont devenus des phénomènes de sociétés liés au média pour certains.
Malheuresement le temps passe et les nouveaux joueurs oublieront de plus en plus même les grands titres qui ont façonnés le jeu vidéo.
Jamais je n'oublieraient le long été que j'ai passé sur Persona 5 en 2017 , tout le mois d'aout ou j'ai joué comme un possédé à Baldur's Gates 3 et vivre litérallement une immense aventure avec ces personnages, les soirées intenses sur Bloodborne, les quelques sessions ou je me suis immergé dans l'univers glauque de LittleNightmares 1 et 2, les rues sombres et mélancoliques du Secteur 7 de à Midgar de FF7, les aventures si oniriques donnant envie d'explorer dans Zelda Link's Awakening ou les Oracles Of, les centaines d'heures ou Overwatch et ses personnages ont accompagnés plusieurs moments durs de ma vie avec mes amis, le désir de rentrer de l'école pour m'immerger dans les mondes fascinants de Dark Chronicle, de Kingdom Hearts ou des premiers Ratchet & Clank.
Depuis 2019 en dehors de Baldur's Gate 3 j'ai eu quelques expériences incroyables comme Returnal, Elden Ring ou Demon's Souls... mais elles sont plus rare. Clair Obscur, The Drifter et 13 Sentinel Aegis Rim font partit de ces jeux qui m'ont accompagnés et vraiment offert de l'émotion dans des univers uniques, au delà qu'à travers l'aspect cinématique et hollywoodien.
Et la plupart de ces expériences que j'ai cité, ont parfois une narration bien à eux, mais se détachent très souvent énormément du cinéma. Et c'est peut-être ça le truc. Est-ce qu'on se souvient d'avantage de The Last Of Us pour ses cinématiques, son histoire et son gameplay... ou d'avantage de son ambiance et de l'évolution sincéremment touchante de la relation entre deux personnages ?
Juste dommage que les joueurs et la presse sont trop radicaux parfois.