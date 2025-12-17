On voit régulièrement des jeux sortir avec des, des, puis disparaître presque aussitôt des discussions.Des titres commeà sa sortie, ou encore Marvel’s Avengers n’étaient pas mal notés, mais ont laissé peu de traces sur la durée.Souvent, ce sont des jeux, mais sans identité forte ou sans idée marquante. À force de vouloir cocher toutes les cases, ils finissent par manquer d’âme.À l’inverse, des jeux imparfaits mais clivants commecontinuent d’être débattus des années plus tard.Selon vous, qu’est-ce qui fait qu’un jeu reste… ou s’efface malgré de bonnes notes ?