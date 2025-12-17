profile
Bon deal : AC Shadows PC + Extension à 34,98€
Salut,

Juste pour vous partager un bon deal en cette fin d'année

Sur le store ubisoft ya de grosse promo. Code "HOLIDAY" à appliquer pour tout achat d'une valeur de 19,99€ vous aurez une reduction de 10€

Donc AC Shadows 34,99€ -10€ avec le code HOLIDAY = 24,99€

pour le dlc, vous refaites un eme achat séparé en ajouant le dlc Traques sur Awaji 17,49€ et vous ajoutez un jeu à 2,50€ (AC 1 ou AC2) sont à ce prix. Donc 17,49 + 2,50 = 19,99€ - 10€ du code HOLIDAY = 9,99€

Ya aussi Star wars Outlaws standard edition à 11€ en appliquant le code dessus. Vous devez juste faire les commandes séparamment pour a chaque fois appliquer le code dés que vous atteignez 19,99€
Dealabs - https://www.dealabs.com/share-deal-from-app/3227396
    malroth posted the 12/17/2025 at 03:33 PM
    Perso j'ai pris AC shadows et son dlc pour enfin decouvrir le jeu dans sa meilleur version actuelle. Ya eu pas mal d'ajouts de ce que j'ai lu.

    Je me tate pour Star wars outlaws à 11€. Je sais pas s'il est bien
    rogeraf posted the 12/17/2025 at 03:45 PM
    Payez moi pour acheter sur leur Ubistore
    Meme offre sur Steam en attente
    tlj posted the 12/17/2025 at 03:46 PM
    malroth En ce qui me concerne j'ai vraiment apprécié ce star wars outlaws, j'ai même fait un des deux dlc. Le jeu a une belle réalisation, est agréable à jouer (aussi bien les phases de blaster que celles d'infiltrations). J'ai retrouvé un peu de Uncharted par moments dans ce jeu. Seules les phases en vaisseau m'ont semblé un peu en deçà du reste (heureusement il n'y en a pas beaucoup dans la trame principale). Au final, si tu un jeu pas prise de tête, joli à regarder et écouter, et qui a le sens de l'aventure c'est une bonne pioche. Il a été un peu trop critiqué à mon goût et avec les dernières mises à jour les développeurs ont rendu l'expérience plus fluide et moins inutilement punitive (cf les phases d'infiltrations)
    malroth posted the 12/17/2025 at 04:07 PM
    rogeraf je voulais prendre sur steam mais non, c'est moins cher sur le store ubi. Sur steam si tu veux le jeu complet (jeu standard + dlc ) = 52€

    Sur store ubi = 34,98€ comme expliqué. C'est une bonne diff

    Sachant aussi que meme si tu l'achete sur steam, il te faudra le launcher Uninpour le lancer. Donc aucun interet de payer plus cher pour le lancer avec le launcher ubi quand meme. T'aura juste les succes steam mais est ce que ça vaut de payer 17€ de plus ?

    tlj merci du retour. Je pense je vais le prendre pour le faire apres AC Shadows.
    rogeraf posted the 12/17/2025 at 04:17 PM
    malroth Ca devrait être interdit ces launchers obligatoires. On est loin de la qualité et démarche de GOG ... Apres c'est un bon plan quand meme
    malroth posted the 12/17/2025 at 04:31 PM
    rogeraf ah mais je te rejoins 100% l'ideal aurait été que chaque jeu acheté soit sans drm, pouvoir l'installer sans steam ni rien. Malheureusement c'est aps comme ça.

    La comme le prix est tres interessant, t'as pas le choix.

    Le prix est essentiel dans le choix des joueurs de nos jours
