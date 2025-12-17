Salut,
Juste pour vous partager un bon deal en cette fin d'année
Sur le store ubisoft ya de grosse promo. Code "HOLIDAY" à appliquer pour tout achat d'une valeur de 19,99€ vous aurez une reduction de 10€
Donc AC Shadows 34,99€ -10€ avec le code HOLIDAY = 24,99€
pour le dlc, vous refaites un eme achat séparé en ajouant le dlc Traques sur Awaji 17,49€ et vous ajoutez un jeu à 2,50€ (AC 1 ou AC2) sont à ce prix. Donc 17,49 + 2,50 = 19,99€ - 10€ du code HOLIDAY = 9,99€
Ya aussi Star wars Outlaws standard edition à 11€ en appliquant le code dessus. Vous devez juste faire les commandes séparamment pour a chaque fois appliquer le code dés que vous atteignez 19,99€
tags :
posted the 12/17/2025 at 03:30 PM by malroth
Je me tate pour Star wars outlaws à 11€. Je sais pas s'il est bien
Meme offre sur Steam en attente
Sur store ubi = 34,98€ comme expliqué. C'est une bonne diff
Sachant aussi que meme si tu l'achete sur steam, il te faudra le launcher Uninpour le lancer. Donc aucun interet de payer plus cher pour le lancer avec le launcher ubi quand meme. T'aura juste les succes steam mais est ce que ça vaut de payer 17€ de plus ?
tlj merci du retour. Je pense je vais le prendre pour le faire apres AC Shadows.
La comme le prix est tres interessant, t'as pas le choix.
Le prix est essentiel dans le choix des joueurs de nos jours