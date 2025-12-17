Salut,



Juste pour vous partager un bon deal en cette fin d'année



Sur le store ubisoft ya de grosse promo. Code "HOLIDAY" à appliquer pour tout achat d'une valeur de 19,99€ vous aurez une reduction de 10€



Donc AC Shadows 34,99€ -10€ avec le code HOLIDAY = 24,99€



pour le dlc, vous refaites un eme achat séparé en ajouant le dlc Traques sur Awaji 17,49€ et vous ajoutez un jeu à 2,50€ (AC 1 ou AC2) sont à ce prix. Donc 17,49 + 2,50 = 19,99€ - 10€ du code HOLIDAY = 9,99€



Ya aussi Star wars Outlaws standard edition à 11€ en appliquant le code dessus. Vous devez juste faire les commandes séparamment pour a chaque fois appliquer le code dés que vous atteignez 19,99€