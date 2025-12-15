Voilà, les game award 2025 sont terminés et comme chaque édition j'ajoute des jeux à ma petite wishlist que je vous partage ci-dessous.CONTROL RESONANTUne suite, qui a l'air d'envoyer du lourd avec une orientation beat em all qui fait vibrer le fan de devil may cry en moi ! Au passage, la musique du trailer me fais penser à du Nier Automata.DECREPITJ'ai d'abord cru a un remake de Dark Souls en vu FPS et rien que pour ca j'aime.STUPID NEVER DIESPurée mais quel idée d'annoncer son jeu avec un musique façon Disney channel pour finalement balancer la sauce avec un gameplay qui a l'air riche.GANG OF DRAGONC'est les gars de Yakuza. J'ai rien à dire à part que c'est super beau.TOMB RAIDERLe retour d'une légende. On est forcément hype maintenant à voir le résultat final surtout qu'on parle d'un remake et d'un tout nouveau jeu !FOREST 3Toujours aussi perturbant et franchement j'adore !EXODUSVisiblement un projet en cours depuis un moment mais je n'etais pas au courant. On sent la grosse vibe Mass effect et forcément je kiffe. Par contre le personnage principal est parfaitement dégueulasse.ACE COMBAT 8Je n'ai jamais joué à cette série mais ce huitième volet à l'air vraiment cool bizarrement.DIVINITYPas de gameplay mais un trailer en CGI très malsain qui fait sont effet. Par contre le mettre lors d'un gros évent comme ça.LORD OF THE FALLEN 2Un gameplay qui donne envie tout simplement.BRADLEY THE BADGERAlors celui la, il est sortie de nulle part et franchement ça a l'air super marrant !Et vous c'est quoi les jeux qui on retenus votre attention ?Voici la rediffusion de mon live des Game Award. Un event que je qualifierai de moyen +. Mais j'ai passé un très bon moment surtout avec un certain flûtiste à la fin qui m'a explosé de rire moi et mes acolytes.