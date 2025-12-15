Voilà, les game award 2025 sont terminés et comme chaque édition j'ajoute des jeux à ma petite wishlist que je vous partage ci-dessous.
CONTROL RESONANT
Une suite, qui a l'air d'envoyer du lourd avec une orientation beat em all qui fait vibrer le fan de devil may cry en moi ! Au passage, la musique du trailer me fais penser à du Nier Automata.
DECREPIT
J'ai d'abord cru a un remake de Dark Souls en vu FPS et rien que pour ca j'aime.
STUPID NEVER DIES
Purée mais quel idée d'annoncer son jeu avec un musique façon Disney channel pour finalement balancer la sauce avec un gameplay qui a l'air riche.
GANG OF DRAGON
C'est les gars de Yakuza. J'ai rien à dire à part que c'est super beau.
TOMB RAIDER
Le retour d'une légende. On est forcément hype maintenant à voir le résultat final surtout qu'on parle d'un remake et d'un tout nouveau jeu !
FOREST 3
Toujours aussi perturbant et franchement j'adore !
EXODUS
Visiblement un projet en cours depuis un moment mais je n'etais pas au courant. On sent la grosse vibe Mass effect et forcément je kiffe. Par contre le personnage principal est parfaitement dégueulasse.
ACE COMBAT 8
Je n'ai jamais joué à cette série mais ce huitième volet à l'air vraiment cool bizarrement.
DIVINITY
Pas de gameplay mais un trailer en CGI très malsain qui fait sont effet. Par contre le mettre lors d'un gros évent comme ça.
LORD OF THE FALLEN 2
Un gameplay qui donne envie tout simplement.
BRADLEY THE BADGER
Alors celui la, il est sortie de nulle part et franchement ça a l'air super marrant !
Et vous c'est quoi les jeux qui on retenus votre attention ?
Voici la rediffusion de mon live des Game Award. Un event que je qualifierai de moyen +. Mais j'ai passé un très bon moment surtout avec un certain flûtiste à la fin qui m'a explosé de rire moi et mes acolytes.
On nous a dit qu'il sortait dans 1 mois, on a toujours aucun gameplay...
Ca sent le sapin non?
Bradley the Badger a l'air plutôt fun et c'est une bonne surprise.
Pour le reste, j'attends de voir comment se jouera Fate of the Old Republic, et je suis surhypé de fou par Star Wars Galactic Racer alors que ça fait 10 putain d'années que j'espère voir un jeu comme ça débarquer (depuis EA (donc Criterion) x Star Wars qui ne s'est jamais fait)