Prêt pour une nouvelle partie ?
profile
ozyxp
4
Likes
Likers
ozyxp
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 148
visites since opening : 229670
ozyxp > blog
all
Ma petite Wishlist des Game Award !
Voilà, les game award 2025 sont terminés et comme chaque édition j'ajoute des jeux à ma petite wishlist que je vous partage ci-dessous.

CONTROL RESONANT
Une suite, qui a l'air d'envoyer du lourd avec une orientation beat em all qui fait vibrer le fan de devil may cry en moi ! Au passage, la musique du trailer me fais penser à du Nier Automata.

DECREPIT
J'ai d'abord cru a un remake de Dark Souls en vu FPS et rien que pour ca j'aime.

STUPID NEVER DIES
Purée mais quel idée d'annoncer son jeu avec un musique façon Disney channel pour finalement balancer la sauce avec un gameplay qui a l'air riche.

GANG OF DRAGON
C'est les gars de Yakuza. J'ai rien à dire à part que c'est super beau.

TOMB RAIDER
Le retour d'une légende. On est forcément hype maintenant à voir le résultat final surtout qu'on parle d'un remake et d'un tout nouveau jeu !

FOREST 3
Toujours aussi perturbant et franchement j'adore !

EXODUS
Visiblement un projet en cours depuis un moment mais je n'etais pas au courant. On sent la grosse vibe Mass effect et forcément je kiffe. Par contre le personnage principal est parfaitement dégueulasse.

ACE COMBAT 8
Je n'ai jamais joué à cette série mais ce huitième volet à l'air vraiment cool bizarrement.

DIVINITY
Pas de gameplay mais un trailer en CGI très malsain qui fait sont effet. Par contre le mettre lors d'un gros évent comme ça.

LORD OF THE FALLEN 2
Un gameplay qui donne envie tout simplement.

BRADLEY THE BADGER
Alors celui la, il est sortie de nulle part et franchement ça a l'air super marrant !

Et vous c'est quoi les jeux qui on retenus votre attention ?

Voici la rediffusion de mon live des Game Award. Un event que je qualifierai de moyen +. Mais j'ai passé un très bon moment surtout avec un certain flûtiste à la fin qui m'a explosé de rire moi et mes acolytes.

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/15/2025 at 03:52 PM by ozyxp
    comments (3)
    pharrell posted the 12/15/2025 at 04:06 PM
    On en sait plus sur l'absence de Prince Of Persia Remake ?

    On nous a dit qu'il sortait dans 1 mois, on a toujours aucun gameplay...

    Ca sent le sapin non?
    amario posted the 12/15/2025 at 04:21 PM
    Et le jeu switch 2 façon anime 80
    grievous32 posted the 12/15/2025 at 04:46 PM
    J'ai été agréablement surpris par le gameplay de Lord of the Fallen II niveau caméra, c'était bien plus proche que c'que j'ai l'habitude de voir dans les Souls, comme God of War, du coup ça m'intrigue si c'est effectivement ça.

    Bradley the Badger a l'air plutôt fun et c'est une bonne surprise.

    Pour le reste, j'attends de voir comment se jouera Fate of the Old Republic, et je suis surhypé de fou par Star Wars Galactic Racer alors que ça fait 10 putain d'années que j'espère voir un jeu comme ça débarquer (depuis EA (donc Criterion) x Star Wars qui ne s'est jamais fait)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo