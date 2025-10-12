

















Comme beaucoup, je commence à recevoir des récapitulatifs annuel de mon activité sur toutes sortes de plate-formes. C’est assez intéressant pour savoir quel type de joueur nous sommes. Avoir un gros compteur d’heure sur un jeu permet de savoir si la personne a « creusé » son gameplay, si elle s’est contenté de gratter la surface ou tout simplement si elle semble avoir fini le jeu ou pas.Voilà donc mes compteurs perso:Ps: Nintendo ne semble pas avoir envoyé de recap donc je l’ai fais manuellement