akinen > blog
Récapitulatif d’activités de gamer (PS5/Switch 2)
Comme beaucoup, je commence à recevoir des récapitulatifs annuel de mon activité sur toutes sortes de plate-formes. C’est assez intéressant pour savoir quel type de joueur nous sommes. Avoir un gros compteur d’heure sur un jeu permet de savoir si la personne a « creusé » son gameplay, si elle s’est contenté de gratter la surface ou tout simplement si elle semble avoir fini le jeu ou pas.

Voilà donc mes compteurs perso:











Ps: Nintendo ne semble pas avoir envoyé de recap donc je l’ai fais manuellement
    posted the 12/10/2025 at 10:07 AM by akinen
    comments (0)
