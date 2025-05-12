Les scandales autour de l’usage de l’intelligence artificielle dans le développement de jeux vidéo continuent de faire des vagues. Annoncé mercredi, POSTAL: Bullet Paradise a été annulé aussi vite qu’il est apparu; un record, sans doute. En cause : un recours jugé abusif à l’IA générative, qui a déclenché une avalanche de critiques. L’éditeur Running with Scissors n’a visiblement pas apprécié la réaction du public.Dans un long message publié sur X/Twitter, l’éditeur ne mâche pas ses mots, parlant de « dégâts extrêmes » pour sa marque et sa réputation. Fidèle à son image de transparence auprès de la communauté, Running with Scissors explique avoir pris une décision rapide : « Notre confiance dans l’équipe de développement est rompue, nous avons donc mis fin au projet. »L’entreprise tente néanmoins de rassurer les fans en rappelant que d’autres projets sont en route : « Nous avons beaucoup de belles choses à venir, certaines que vous connaissez déjà, d’autres non. » Les jeux déjà annoncés incluent vraisemblablement Postal 2: VR et Postal 2: Redux.