articles : 562
visites since opening : 558493
POSTAL: Bullet Paradise annulé


Les scandales autour de l’usage de l’intelligence artificielle dans le développement de jeux vidéo continuent de faire des vagues. Annoncé mercredi, POSTAL: Bullet Paradise a été annulé aussi vite qu’il est apparu; un record, sans doute. En cause : un recours jugé abusif à l’IA générative, qui a déclenché une avalanche de critiques. L’éditeur Running with Scissors n’a visiblement pas apprécié la réaction du public.

Dans un long message publié sur X/Twitter, l’éditeur ne mâche pas ses mots, parlant de « dégâts extrêmes » pour sa marque et sa réputation. Fidèle à son image de transparence auprès de la communauté, Running with Scissors explique avoir pris une décision rapide : « Notre confiance dans l’équipe de développement est rompue, nous avons donc mis fin au projet. »

L’entreprise tente néanmoins de rassurer les fans en rappelant que d’autres projets sont en route : « Nous avons beaucoup de belles choses à venir, certaines que vous connaissez déjà, d’autres non. » Les jeux déjà annoncés incluent vraisemblablement Postal 2: VR et Postal 2: Redux.

GJ - https://www.generationjeu.com/postal-bullet-paradise-annule-apres-une-controverse-liee-a-lia/
    tags : ia running with scissors postal bullet paradise
    posted the 12/05/2025 at 02:34 PM by tefnut
    comments (2)
    rogeraf posted the 12/05/2025 at 03:18 PM
    C'est Pustulé cette licence. J'ai essayé le jeu de mot mais c'est point facile. POSTAL 2 restera le chez d'œuvre impossible à ressortir aujourd'hui dans un monde de peur et de censures collectives
    altendorf posted the 12/05/2025 at 04:03 PM
    rogeraf
