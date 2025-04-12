accueil
8
jaysennnin
> blog
Crise de la Ram, mieux vaut prendre la situation avec humour
https://x.com/_batou_/status/1996314310990237943
tags :
posted the 12/04/2025 at 05:17 PM by jaysennnin
jaysennnin
comments (6)
6
)
vyse
posted
the 12/04/2025 at 05:26 PM
Je sais pas sur Amazon tu trouves des 32g pour 200€..
ravyxxs
posted
the 12/04/2025 at 05:30 PM
vyse
Marque, qualité,fréquence, vitesse, refroidissement....trop de chose varie. 32g pour 200 euros ça veut tout et rien dire...
vyse
posted
the 12/04/2025 at 05:38 PM
ravyxxs
Crucial DDR5 ..après c'est un peu tous pareil pour moi
ravyxxs
posted
the 12/04/2025 at 05:45 PM
vyse
Crucial c'est une bonne marque pour le coup. Comme j'ai dit hier, beaucoup crient mais c'est pas éternelle cette crise, c'est juste qu'on ne sait lorsque ça sera fini.
wanda
posted
the 12/04/2025 at 06:31 PM
vyse
Plus de 280
que 200. Et livrable en Janvier ou Février. Et ces kits de ram-la (en particulier les crucial) tournaient à 95€ ya 1 mois.
5120x2880
posted
the 12/04/2025 at 06:54 PM
Blague de boomers facebook un peu quand même
