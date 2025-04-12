profile
jaysennnin > blog
Crise de la Ram, mieux vaut prendre la situation avec humour
https://x.com/_batou_/status/1996314310990237943
    posted the 12/04/2025 at 05:17 PM by jaysennnin
    comments (6)
    vyse posted the 12/04/2025 at 05:26 PM
    Je sais pas sur Amazon tu trouves des 32g pour 200€..
    ravyxxs posted the 12/04/2025 at 05:30 PM
    vyse Marque, qualité,fréquence, vitesse, refroidissement....trop de chose varie. 32g pour 200 euros ça veut tout et rien dire...
    vyse posted the 12/04/2025 at 05:38 PM
    ravyxxs Crucial DDR5 ..après c'est un peu tous pareil pour moi
    ravyxxs posted the 12/04/2025 at 05:45 PM
    vyse Crucial c'est une bonne marque pour le coup. Comme j'ai dit hier, beaucoup crient mais c'est pas éternelle cette crise, c'est juste qu'on ne sait lorsque ça sera fini.
    wanda posted the 12/04/2025 at 06:31 PM
    vyse Plus de 280 que 200. Et livrable en Janvier ou Février. Et ces kits de ram-la (en particulier les crucial) tournaient à 95€ ya 1 mois.
    5120x2880 posted the 12/04/2025 at 06:54 PM
    Blague de boomers facebook un peu quand même
