skuldleif > blog
pourquoi s'acheter une manette quand on peut se prendre...
pourquoi s'acheter une box android quand on peut se prendre...
une series S



bon bah du coup j'ai opté pour ca plutot que de me prendre juste une autre manette
    suzukube
    posted the 12/03/2025 at 11:23 PM by skuldleif
    comments (4)
    skuldleif posted the 12/03/2025 at 11:25 PM
    la grosse SX dans le sac pour go belgique chez le frero c'etait relou ,la je crois c'est la taille d'un bouquin
    jacquescechirac posted the 12/04/2025 at 12:03 AM
    putain gg mon gas! ce prix de zinzin quand même
    suzukube posted the 12/04/2025 at 12:15 AM
    skuldleif GG t'es le boss !
    marcelpatulacci posted the 12/04/2025 at 12:16 AM
    ah oué puté bienne joué
