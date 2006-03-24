Malgré avoir promis à de multiples reprises que 2025 serait la bonne, l’équipe derrière Skyblivion repousse sa sortie à 2026. Ce projet colossal, un remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion qui se veut une conversion complète de The Elder Scrolls V: Skyrim, a débuté en 2012. À l’époque, il était connu sous le nom The Elder Scrolls Renewal Project et devait être qu’un portage. En 2014, la décision a été prise d’en faire un remake complet et nous attendons le fruit de ce dur labeur depuis tout ce temps.En guise de cadeau pour les fans de longue date, une carte satellite interactive a été ajoutée au site officiel, qui nous permet d’explorer Cyrodiil et ses nombreuses régions. Selon sa description, cet outil vous permet :- D’admirer l’immensité de Cyrodiil : laissez-vous émerveiller par son immensité- D’étudier le terrain : familiarisez-vous avec la diversité des biomes, de la Côte d’Or aux monts Jerall- De repérer les points de repère : explorez les détails de villes comme Anvil, Bravil, Bruma et les ruines de KvatchCarte du mondeDonjons de quêteZones intérieures (sauf la Cité impériale)Villes principalesDonjons aléatoiresCité impériale, dont ses éléments 3D (y compris les zones intérieures)NavmeshQuêtesInterface de jeu (UI)Mécaniques de jeuCinématique de finExtensions Shivering Isles et Knights of the NineContenu personnalisé (mods)Création de sorts (spellcrafting)Reconfiguration de l’interface de jeu (UI)Donjons dynamiquesAjouts au bestiairePillage de tombesDavantage d’adeptes (followers)Plus d’objets uniquesPlus de sortsCombats sous l’eau : causaient d’importants soucis avec les systèmes en place et le Creation Kit de SkyrimCréation de sorts : le code source de la version présentée en 2021 n’est pas disponible et cette fonctionnalité est très complexe (lire : boguée), elle ne sera donc pas du jeu à sa sortie. Toutefois, tel que vu dans la section précédente, les responsables de Skyblivion comptent l’inclure à une date ultérieure