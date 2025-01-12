Près de trois décennies après ses débuts, Lara Croft continue d’imposer son statut d’icône culturelle. La protagoniste de la série Tomb Raider, reconnaissable entre mille avec son débardeur bleu et son allure d’aventurière intrépide (et certains), vient d’ajouter deux distinctions majeures à son palmarès :etDepuis son arrivée en 1996, la saga Tomb Raider s’est enrichie de 11 opus principaux, sans compter les spin-offs et jeux mobiles. Au total, plus de 100 millions d’exemplaires ont été écoulés à travers le monde, confirmant la place de Lara au sommet du panthéon vidéoludique.Sa notoriété dépasse largement le cadre du jeu vidéo : magazines de jeux, de cinéma, de mode, bandes dessinées… Tous ont voulu afficher l’aventurière en couverture. En avril dernier, on comptait déjà 2 300 couvertures à son actif, incluant des titres aussi prestigieux queet. Elle s’invite désormais aussi sur celle duSon influence a marqué des générations de joueuses et joueurs, mais aussi l’industrie elle-même, inspirant notamment le personnage de Nathan Drake dans la série Uncharted.« Nous sommes de grands admirateurs de Lara Croft et profondément honorés que son héritage soit reconnu par le Guinness World Records. Depuis près de 30 ans, elle continue d’inspirer par son courage et sa curiosité », a souligné Scot Amos, directeur du studio Crystal Dynamics.Et ces nouveaux records ne sont qu’un aperçu de tout ce que représente la franchise. Le Guinness World Records Gamer’s Edition 2026 consacre d’ailleurs quatre pages entières aux exploits et anecdotes entourant Tomb Raider.Les millions de fans peuvent dès maintenant se procurer l’ouvrage pour plonger encore plus profondément dans l’histoire de l’archéologue la plus célèbre du jeu vidéo.