18
name : Tomb Raider
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Crystal Dynamics
genre : action-aventure
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3
tefnut
tefnut
tefnut > blog
Lara Croft décroche deux nouveaux records mondiaux


Près de trois décennies après ses débuts, Lara Croft continue d’imposer son statut d’icône culturelle. La protagoniste de la série Tomb Raider, reconnaissable entre mille avec son débardeur bleu et son allure d’aventurière intrépide (et certains attributs), vient d’ajouter deux distinctions majeures à son palmarès : héroïne de jeu vidéo la plus vendue et personnage de jeu vidéo le plus souvent en couverture de magazines.

Depuis son arrivée en 1996, la saga Tomb Raider s’est enrichie de 11 opus principaux, sans compter les spin-offs et jeux mobiles. Au total, plus de 100 millions d’exemplaires ont été écoulés à travers le monde, confirmant la place de Lara au sommet du panthéon vidéoludique.

Sa notoriété dépasse largement le cadre du jeu vidéo : magazines de jeux, de cinéma, de mode, bandes dessinées… Tous ont voulu afficher l’aventurière en couverture. En avril dernier, on comptait déjà 2 300 couvertures à son actif, incluant des titres aussi prestigieux que Newsweek et TIME. Elle s’invite désormais aussi sur celle du Guinness World Records Gamer’s Edition 2026.



Son influence a marqué des générations de joueuses et joueurs, mais aussi l’industrie elle-même, inspirant notamment le personnage de Nathan Drake dans la série Uncharted.

« Nous sommes de grands admirateurs de Lara Croft et profondément honorés que son héritage soit reconnu par le Guinness World Records. Depuis près de 30 ans, elle continue d’inspirer par son courage et sa curiosité », a souligné Scot Amos, directeur du studio Crystal Dynamics.

Et ces nouveaux records ne sont qu’un aperçu de tout ce que représente la franchise. Le Guinness World Records Gamer’s Edition 2026 consacre d’ailleurs quatre pages entières aux exploits et anecdotes entourant Tomb Raider.

Les millions de fans peuvent dès maintenant se procurer l’ouvrage pour plonger encore plus profondément dans l’histoire de l’archéologue la plus célèbre du jeu vidéo.
GJ - https://www.generationjeu.com/lara-croft-decroche-deux-nouveaux-records-mondiaux/
    tags : lara croft tomb raider guinness world records
    posted the 12/01/2025 at 01:49 PM by tefnut
    comments (2)
    onsentapedequijesuis posted the 12/01/2025 at 01:58 PM
    Découverte des TR1-2-3 avec le remastered; le gameplay tank m'a toujours repoussé à l'époque PSX. J'ai fais un effort... et ca a été une claque totale.
    Il rentre dans mes jeux préférés ever précisement grâce à son gameplay précis et exigeant. Son level design intelligent (voir trop par moment, coucou Londres TR3).
    tefnut posted the 12/01/2025 at 02:19 PM
    onsentapedequijesuis Les premiers jeux excellaient côté exploration, de grands classiques malgré le gameplay un peu plus brouillon faute de l'époque. Tu as de la chance, il existe aussi IV-V-VI Remastered
