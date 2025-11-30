profile
L'hiver sur Nintendo 64 (mini marathon)
Hello la commu!

Pour lancer cette saison hivernale sur la chaîne, nous avons fait une petite sélections de niveaux ou circuits sur le thème de l'hiver, voir Noël, sur Nintendo 64

    posted the 11/30/2025 at 05:54 PM by fdestroyer
    comments (7)
    skk posted the 11/30/2025 at 06:26 PM
    Avec plaisir la vidéo sur beetle racing !
    victornewman posted the 11/30/2025 at 06:28 PM
    tu as pris l'Analogue3D ?
    derno posted the 11/30/2025 at 07:41 PM
    Je me garde ça pour demain ,
    pero, j'adorais l'ambiance noel de diddy kong racing
    fdestroyer posted the 11/30/2025 at 08:03 PM
    victornewman victornewman non c'est pas trop pour moi ce genre de truc, ça se branche en HDMI :P

    Mais il semble que ça soit bien foutu au vu des tests

    skk Oui ça fait très longtemps que j'y pense!!

    derno Yes cela fait partie de la sélection
    mrnuage posted the 11/30/2025 at 09:31 PM
    Tu as oublié Majora's Mask avec sa montagne enneigée.
    choroq posted the 11/30/2025 at 09:39 PM
    snowboard kids, on rigolait bien.
    fdestroyer posted the 11/30/2025 at 10:26 PM
    mrnuage Pas oublié, on à hésité, aussi la caverne de glace de OOT. Franchement vu le nomber de jeux possibles, ça serai limite cool de faire une deuxième partie
