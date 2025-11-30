accueil
fdestroyer
14
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
amassous
,
torotoro59
,
kevinmccallisterrr
,
suzukube
,
destati
,
minx
,
51love
,
momotaros
,
battossai
,
uram
,
minbox
,
almightybhunivelze
,
initmaster
fdestroyer
articles : 167
167
visites since opening : 254890
254890
fdestroyer
> blog
L'hiver sur Nintendo 64 (mini marathon)
Hello la commu!
Pour lancer cette saison hivernale sur la chaîne, nous avons fait une petite sélections de niveaux ou circuits sur le thème de l'hiver, voir Noël, sur Nintendo 64
tags :
4
Likes
Who likes this ?
skk
,
gareauxloups
,
sdkios
,
victornewman
posted the 11/30/2025 at 05:54 PM by
fdestroyer
comments (
7
)
skk
posted
the 11/30/2025 at 06:26 PM
Avec plaisir la vidéo sur beetle racing !
victornewman
posted
the 11/30/2025 at 06:28 PM
tu as pris l'Analogue3D ?
derno
posted
the 11/30/2025 at 07:41 PM
Je me garde ça pour demain
,
pero, j'adorais l'ambiance noel de diddy kong racing
fdestroyer
posted
the 11/30/2025 at 08:03 PM
victornewman
victornewman
non c'est pas trop pour moi ce genre de truc, ça se branche en HDMI :P
Mais il semble que ça soit bien foutu au vu des tests
skk
Oui ça fait très longtemps que j'y pense!!
derno
Yes cela fait partie de la sélection
mrnuage
posted
the 11/30/2025 at 09:31 PM
Tu as oublié Majora's Mask avec sa montagne enneigée.
choroq
posted
the 11/30/2025 at 09:39 PM
snowboard kids, on rigolait bien.
fdestroyer
posted
the 11/30/2025 at 10:26 PM
mrnuage
Pas oublié, on à hésité, aussi la caverne de glace de OOT. Franchement vu le nomber de jeux possibles, ça serai limite cool de faire une deuxième partie
