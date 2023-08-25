Salutations Space MarinesLa fin de l'année approche, alors laissez-nous vous gâter avec quelques spoilers du patch 12.Nous nous dirigeons vers la fin de l'année, ce qui signifie que nous nous rapprochons de l'ajout du Techmarine ! Il est temps pour nous de commencer à partager un peu de ce que nous avons préparé pour cette nouvelle classe :Tout d’abord, le Techmarine est équipé de sa nouvelle arme emblématique : la Hache Omnissienne. Comme chaque nouvelle arme de mêlée, cette arme de style hallebarde possède ses propres animations, coups de grâce et progression.Le Techmarine possède une capacité Servo-canon qui, une fois activéé permet d'engager automatiquement les ennemis. En plus de cela, le Techmarine a une capacité passive à restaurer les tourelless sentinelles Tarantula Sentry qui peuvent apparaître sur les niveaux PvE existants.Enfin, vous vous demandez peut-être à quelle Légion Traîtresse du Chaos le Techmarine sera associée en PvP. Nous ne pouvons pas trop endévoiler pour le moment, mais nous veillerons à vous donner plus de détails dans les semaines à venir.Voici un premier aperçu de lui !Nous prévoyons également une session de test pubic PTS pour le patch 12, vous pourrez ainsi tester le Techmarine à l'avance et nous donner votre avis à ce sujet. Nous vous donnerons plus d'informations concernant cette session PTS plus tard, alors restez à l'écoute.La mise à jour 12 est prévue pour le 1er trimestre 2026