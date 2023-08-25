Salutations Space Marines
La fin de l'année approche, alors laissez-nous vous gâter avec quelques spoilers du patch 12.
UN PETIT TEASER N’A JAMAIS TUÉ PERSONNE…
Nous nous dirigeons vers la fin de l'année, ce qui signifie que nous nous rapprochons de l'ajout du Techmarine ! Il est temps pour nous de commencer à partager un peu de ce que nous avons préparé pour cette nouvelle classe :
Tout d’abord, le Techmarine est équipé de sa nouvelle arme emblématique : la Hache Omnissienne. Comme chaque nouvelle arme de mêlée, cette arme de style hallebarde possède ses propres animations, coups de grâce et progression.
Le Techmarine possède une capacité Servo-canon qui, une fois activéé permet d'engager automatiquement les ennemis. En plus de cela, le Techmarine a une capacité passive à restaurer les tourelless sentinelles Tarantula Sentry qui peuvent apparaître sur les niveaux PvE existants.
Enfin, vous vous demandez peut-être à quelle Légion Traîtresse du Chaos le Techmarine sera associée en PvP. Nous ne pouvons pas trop endévoiler pour le moment, mais nous veillerons à vous donner plus de détails dans les semaines à venir.
Voici un premier aperçu de lui !
Nous prévoyons également une session de test pubic PTS pour le patch 12, vous pourrez ainsi tester le Techmarine à l'avance et nous donner votre avis à ce sujet. Nous vous donnerons plus d'informations concernant cette session PTS plus tard, alors restez à l'écoute.
La mise à jour 12 est prévue pour le 1er trimestre 2026