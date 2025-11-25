La mise à jour 11.0 de Warhammer 40,000: Space Marine 2, sortie le 25 novembre 2025, apporte une série de nouveaux contenus et ajustements significatifs, notamment une nouvelle carte PvE, des équipements et armes héroïques, ainsi qu'une augmentation du plafond de dégâts du netcode, une décision qui ouvre la porte à de nouveaux défis d'équilibrage. Cette mise à jour, la plus récente à ce jour, enrichit l'expérience de jeu avec des fonctionnalités cosmétiques, des améliorations de gameplay pour la classe Assault, et des ajustements d'équilibrage pour plusieurs armes et mécaniques de combat.• Nouveau contenu PvE : La mise à jour introduit la carte PvE "Reclamation", située à bord d'un croiseur impérial en orbite autour d'Avarax, où les Space Marines doivent purger une infestation de Tyranides. Elle est accompagnée de l'équipement PvE "Sanctified Wrath", qui augmente temporairement les dégâts au corps-à-corps et rend le joueur immun aux knockbacks.• Contenu cosmétique et personnalisations (payant) : Le pack "Blood Angels Champion" (comprenant un champion Tactical, un Jump Pack pour Assault et un skin de chainsword signature) et le pack cosmétique "Salamanders" ont été ajoutés. La personnalisation des classes Chaos est désormais disponible en PvP.• Nouvelles armes et équipements : Six nouvelles armes héroïques (comme le Thunder Hammer ou le Death’s Grasp) et huit pièces d’armure à débloquer via des distinctions ont été intégrées.• Améliorations de gameplay : La classe Assault bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité de dash avec le Jump Pack, plus rapide et réactive que les attaques de sprint normales, avec une augmentation de 50 % des dégâts. D'autres ajustements concernent les armes à feu, les armes de mêlée et les mécaniques de riposte.• Équilibrage et perspectives futures : Les développeurs ont augmenté le plafond de dégâts du netcode, reconnaissant que cela "ouvrira une énorme boîte de Pandore pour l’équilibrage", mais soulignant que les dégâts doivent être précis et non limités par le réseau. Cette mise à jour ne comprend pas la nouvelle classe Techmarine, qui est prévue pour le patch 12, attendu au premier trimestre 2026.