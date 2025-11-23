profile
jaysennnin
8
Likes
Likers
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 423
visites since opening : 910980
jaysennnin > blog
Twitter/X permet désormais de démasquer les Trolls...



ça a permis de voir des trucs marrant comme le fait que la majorité des comptes MAGA (Make America Great Again) sont basés en Inde, ou que d'autres de Palestiniens "basés" à Gaza sont en réalité en indonésie




Je garde le plus drôle pour la fin, un des plus gros compte "Hater" de Xbox, Japan Hates Xbox, qui se disait japonais habitant au japon et ne pas vouloir de la marque xbox au japon est en réalité Canadien vivant au Canada, il a depuis rebaptisé le compte "Canada Hates Xbox" faut avouer qu'il a de la suite dans les idés

https://www.leparisien.fr/high-tech/permettre-de-verifier-lauthenticite-sur-x-il-est-desormais-possible-de-savoir-dans-quel-pays-se-situe-un-utilisateur-23-11-2025-YZK4HQPNQ5H33PZUCIGWL4YF4E.php
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/23/2025 at 11:37 PM by jaysennnin
    comments (6)
    guiguif posted the 11/23/2025 at 11:42 PM
    Apres avec les VPN...
    malroth posted the 11/23/2025 at 11:46 PM
    Oui, avec les vpn ça va rien changer du coup
    jaysennnin posted the 11/23/2025 at 11:48 PM
    guiguif malroth avertissement en cas d'utilisation de vpn, et le changement de pays sera signalé sur le profil
    shanks posted the 11/24/2025 at 12:04 AM
    jaysennnin
    c'est faux.
    Ou alors ce n'est pas au point.

    J'utilise moi même un VPN et ça n'affiche pas d'avertissement.
    altendorf posted the 11/24/2025 at 12:39 AM
    marcelpatulacci posted the 11/24/2025 at 12:55 AM
    Avec ou sans VPN, il va y avoir du boulot, ce réseau social c'est l'utopie de la merde humaine. Mais ça reste une bonne chose.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo