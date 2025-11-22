Petite vidéo d'un streameur twitch qui fait partie des gros streameurs FR de football manager, liste des bugs corrigés, et surtout le gouffre abyssal qui reste à faire pour que le jeu soit correct.Le niveau de foutage de gueule des jeux payants est devenu indécent...On dirait le même sketch que no man's sky ou cyberpunk 2077, un jeu sorti trop tôt, sans beta test, sans débuggage, on se demande même si les développeurs ont testés le jeu...On est vraiment dans la descente aux enfers du jeu vidéo, les joueurs sont pris pour des cons, les joueurs aiment ca, les joueurs font le taf des développeurs.Je sais même pas pourquoi on achète les jeux day one quand tu vois le niveau de finition pourri des jeux depuis plusieurs années...Pour 1 jeu fini correctement, y'en a 50 qui sortent dans un état pitoyable, que ca soit un gros jeu AAA ou un jeu indépendant...La déchéance est infinie, même pour des grands studios qui étaient professionnels et acclamés par le public, mais c'est fini, y'a plus beaucoup de studios sérieux à part nintendo, quelques studios de sony, et certains studios indépendants.