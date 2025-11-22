profile
MAJ FM 26: Le chemin sera long, voir impossible à finir
Petite vidéo d'un streameur twitch qui fait partie des gros streameurs FR de football manager, liste des bugs corrigés, et surtout le gouffre abyssal qui reste à faire pour que le jeu soit correct.

Le niveau de foutage de gueule des jeux payants est devenu indécent...


On dirait le même sketch que no man's sky ou cyberpunk 2077, un jeu sorti trop tôt, sans beta test, sans débuggage, on se demande même si les développeurs ont testés le jeu...

On est vraiment dans la descente aux enfers du jeu vidéo, les joueurs sont pris pour des cons, les joueurs aiment ca, les joueurs font le taf des développeurs.

Je sais même pas pourquoi on achète les jeux day one quand tu vois le niveau de finition pourri des jeux depuis plusieurs années...

Pour 1 jeu fini correctement, y'en a 50 qui sortent dans un état pitoyable, que ca soit un gros jeu AAA ou un jeu indépendant...

La déchéance est infinie, même pour des grands studios qui étaient professionnels et acclamés par le public, mais c'est fini, y'a plus beaucoup de studios sérieux à part nintendo, quelques studios de sony, et certains studios indépendants.

    posted the 11/22/2025 at 01:28 PM by sandman
    comments (3)
    destati posted the 11/22/2025 at 01:51 PM
    La plupart du temps, ce sont les éditeurs qui imposent des deadlines aux développeurs, alors qu'ils n'ont même pas débuggé correctement leur jeu.

    Faudra aussi s'attendre à rencontrer + de bugs à l'avenir, car la plupart de l'industrie mise de + en + sur l'IA et ça va faire encore + de dégâts que ce que les gens pensent à ce niveau-là.
    sandman posted the 11/22/2025 at 02:51 PM
    destati Je sais pas si tu es au courant, mais deja SEGA a accepté d'annuler FM 25 qui était dans un état lamentable selon le producteur du jeu pour avoir du temps pour refaire et finaliser le jeu FM26.
    Après 2 ans de développement, il sort quand même dans un état lamentable et c'est qu'un jeu de gestion avec plein de menus et sous menus, ils ont foirés l'interface, ils se sont concentrés sur le moteur du jeu durant les matchs alors qu'on en a rien à faire... Ils se sont concentrés sur le foot féminin alors que personne ne les joue.

    Alors oui l'éditeur impose des deadlines ce qui est normal, mais les développeurs sont aussi à la ramasse avec des projets beaucoup trop ambitieux pour les moyens qu'ils ont. Et les jeux coutent de plus en plus chers pour rien.
    Pour l'IA, à voir l'impact, mais ca n'excuse en rien la qualité dramatique des jeux, et c'est pas l'IA qui est responsable de la qualité d'un jeu quand personne ne teste le jeu derrière.
    sonilka posted the 11/22/2025 at 03:11 PM
    Tout ca parce que le développeur voulait mettre un nouveau moteur 3D alors que c'est clairement le dernier truc que la communauté voulait. Surtout quand en plus tu vois le résultat du dit moteur. Un sabordage monumental.
