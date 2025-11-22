Les consoles Xbox Series pourraient bientôt subir une nouvelle augmentation de prix, selon une source qui affirme que Microsoft a averti ses partenaires de graves pénuries de RAM et que cela pourrait affecter le matériel Xbox très prochainement.Les joueurs Xbox ont déjà vu les prix grimper à plusieurs reprises rien qu'en 2025. En mai dernier, Microsoft a augmenté le prix américain de la Xbox Series X de 499,99 $ à 599,99 $ , celui de la Xbox Series S 512 Go de 299,99 $ à 379,99 $ et celui du modèle Galaxy Black 2 To a été fixé à 729,99 $.Puis, à partir du 3 octobre, une deuxième série d'augmentations de prix a eu lieu aux États-Unis : la Series S de 512 Go est passée à 399,99 $, la Series S de 1 To à 449,99 $ , la Series X entièrement numérique à 599,99 $ , la Series X standard à 649,99 $ et l' édition spéciale de 2 To à 799,99 $ , certains accessoires ayant également vu leur prix augmenter cette année.Les abonnés ont également été touchés. Le Game Pass a récemment subi sa plus grande refonte à ce jour : le prix du Xbox Game Pass Ultimate est passé de 19,99 $ à 29,99 $ par mois , celui du PC Game Pass a également augmenté, et les anciens niveaux ont été rebaptisés.Une nouvelle rumeur suggère qu'une nouvelle augmentation de prix pour les consoles Xbox de génération actuelle pourrait être imminente, et ce, peut-être plus très prochainement.Ces nouvelles affirmations proviennent d'une vidéo inédite du youtubeur spécialisé en technologie et connu pour ses fuites d'informations, Moore's Law Is Dead. Il y explique avoir discuté avec de nombreux contacts chez des fabricants de mémoire, des distributeurs et des partenaires. La vidéo met l'accent sur les importants accords conclus par OpenAI avec Samsung et SK hynix concernant la mémoire à long terme. Ces accords pourraient garantir la production d'environ 900 000 plaquettes de DRAM par mois, ce qui, selon certaines estimations, représenterait près de 40 % de la production mondiale totale de DRAM une fois la production pleinement opérationnelle.Cette transaction massive a entraîné des achats paniqués de RAM auprès d'autres entreprises, créant une grave pénurie qui fait déjà grimper les coûts pour tous ceux qui ont besoin de grandes quantités de RAM ou de GDDR.En résumé, les centres de données dédiés à l'IA accaparent une part considérable de la mémoire disponible. De ce fait, les produits plus « classiques » comme les cartes graphiques, les ordinateurs portables et, bien sûr, les consoles, sont moins nombreux. Les fournisseurs qui n'ont pas sécurisé leurs approvisionnements à long terme doivent désormais se disputer les stocks restants à des prix bien plus élevés.« Apparemment, Microsoft n'a absolument rien prévu », a déclaré Moore's Law is Dead dans sa vidéo. « Si vous souhaitez encore acquérir une Xbox à son prix actuel, sachez que celui-ci pourrait bientôt augmenter, voire que les stocks pourraient s'épuiser complètement. En effet, plusieurs de mes sources ont été averties par des commerciaux de Microsoft que cela affectera très prochainement les consoles Xbox Series X. Plus tôt que prévu. »D'un autre côté, une source interne affirme que PlayStation est actuellement en meilleure position. Selon elle, Sony aurait acheté d'importantes quantités de GDDR6 à bas prix, ce qui permettrait à la PS5 de bénéficier d'une marge de manœuvre plus confortable pour les prochains mois.« D'après ce que j'ai entendu, Sony a anticipé la situation, a fait des réserves de RAM à bas prix et devrait donc être tranquille pour les mois à venir », a-t-il déclaré. « Ils ont beaucoup de GDDR6, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Les prix pourraient augmenter à terme ; je pense que cela pourrait arriver l'année prochaine… mais il y a une raison pour laquelle Sony baisse le prix de la PlayStation 5 pour le Black Friday. »Les consoles Xbox Series pourraient bientôt subir une nouvelle augmentation de prix, selon une source qui affirme que Microsoft a averti ses partenaires de graves pénuries de RAM et que cela pourrait affecter le matériel Xbox très prochainement.Les joueurs Xbox ont déjà vu les prix grimper à plusieurs reprises rien qu'en 2025. En mai dernier, Microsoft a augmenté le prix américain de la Xbox Series X de 499,99 $ à 599,99 $ , celui de la Xbox Series S 512 Go de 299,99 $ à 379,99 $ et celui du modèle Galaxy Black 2 To a été fixé à 729,99 $.Puis, à partir du 3 octobre, une deuxième série d'augmentations de prix a eu lieu aux États-Unis : la Series S de 512 Go est passée à 399,99 $, la Series S de 1 To à 449,99 $ , la Series X entièrement numérique à 599,99 $ , la Series X standard à 649,99 $ et l' édition spéciale de 2 To à 799,99 $ , certains accessoires ayant également vu leur prix augmenter cette année.Les abonnés ont également été touchés. Le Game Pass a récemment subi sa plus grande refonte à ce jour : le prix du Xbox Game Pass Ultimate est passé de 19,99 $ à 29,99 $ par mois , celui du PC Game Pass a également augmenté, et les anciens niveaux ont été rebaptisés.Une nouvelle rumeur suggère qu'une nouvelle augmentation de prix pour les consoles Xbox de génération actuelle pourrait être imminente, et ce, peut-être plus très prochainement.Selon une source anonyme, les pénuries de RAM mettent la Xbox sous pression.Ces nouvelles affirmations proviennent d'une vidéo inédite du youtubeur spécialisé en technologie et connu pour ses fuites d'informations, Moore's Law Is Dead. Il y explique avoir discuté avec de nombreux contacts chez des fabricants de mémoire, des distributeurs et des partenaires. La vidéo met l'accent sur les importants accords conclus par OpenAI avec Samsung et SK hynix concernant la mémoire à long terme. Ces accords pourraient garantir la production d'environ 900 000 plaquettes de DRAM par mois, ce qui, selon certaines estimations, représenterait près de 40 % de la production mondiale totale de DRAM une fois la production pleinement opérationnelle.Cette transaction massive a entraîné des achats paniqués de RAM auprès d'autres entreprises, créant une grave pénurie qui fait déjà grimper les coûts pour tous ceux qui ont besoin de grandes quantités de RAM ou de GDDR.En résumé, les centres de données dédiés à l'IA accaparent une part considérable de la mémoire disponible. De ce fait, les produits plus « classiques » comme les cartes graphiques, les ordinateurs portables et, bien sûr, les consoles, sont moins nombreux. Les fournisseurs qui n'ont pas sécurisé leurs approvisionnements à long terme doivent désormais se disputer les stocks restants à des prix bien plus élevés.« Ils n'ont absolument rien prévu » : selon une source, les prix des Xbox Series pourraient à nouveau augmenter en raison de graves pénuries de RAM, Microsoft ayant apparemment indiqué à ses partenaires que l'impact se fera sentir « très, très prochainement ».Image : OpenAI | SamsungÀ lire aussi : « Ils n’ont plus de matériel » : un ancien cadre de Microsoft et président de Blizzard critique la stratégie matérielle actuelle de Xbox et affirme que « seul un imbécile » continuerait à fabriquer des consoles alors que ses jeux sont désormais proposés par des éditeurs tiers.Concernant la Xbox en particulier, la source affirme que l'activité consoles de Microsoft va subir des pressions bien plus tôt que prévu. Selon ses sources, Microsoft aurait averti certains partenaires que des pénuries de RAM pourraient impacter les consoles Xbox Series « très, très prochainement ».« Apparemment, Microsoft n'a absolument rien prévu », a déclaré Moore's Law is Dead dans sa vidéo. « Si vous souhaitez encore acquérir une Xbox à son prix actuel, sachez que celui-ci pourrait bientôt augmenter, voire que les stocks pourraient s'épuiser complètement. En effet, plusieurs de mes sources ont été averties par des commerciaux de Microsoft que cela affectera très prochainement les consoles Xbox Series X. Plus tôt que prévu. »D'un autre côté, une source interne affirme que PlayStation est actuellement en meilleure position. Selon elle, Sony aurait acheté d'importantes quantités de GDDR6 à bas prix, ce qui permettrait à la PS5 de bénéficier d'une marge de manœuvre plus confortable pour les prochains mois.« D'après ce que j'ai entendu, Sony a anticipé la situation, a fait des réserves de RAM à bas prix et devrait donc être tranquille pour les mois à venir », a-t-il déclaré. « Ils ont beaucoup de GDDR6, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Les prix pourraient augmenter à terme ; je pense que cela pourrait arriver l'année prochaine… mais il y a une raison pour laquelle Sony baisse le prix de la PlayStation 5 pour le Black Friday. »« Ils n'ont absolument rien prévu » : selon une source, les prix des Xbox Series pourraient à nouveau augmenter en raison de graves pénuries de RAM, Microsoft ayant apparemment indiqué à ses partenaires que l'impact se fera sentir « très, très prochainement ».« Ils ne prennent pas cette décision par mesure extrême ou parce que les ventes sont mauvaises. Ils en ont les moyens ; apparemment, la pénurie de RAM ne les inquiète pas, du moins à court et moyen terme. »The Game Post a contacté Microsoft pour obtenir un commentaire concernant ces affirmations et mettra à jour cet article dès réception d'une réponse. Comme toujours dans ce genre de situation, rien n'est officiel ; il convient donc de prendre ces informations avec prudence en attendant les déclarations de Microsoft ou de Sony.