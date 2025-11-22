profile
[Rumeur] Encore une hausse de prix pour les consoles Xbox S/X ?
« Ils n'ont absolument rien prévu » : selon une source, les prix des Xbox Series pourraient à nouveau augmenter en raison de graves pénuries de RAM, Microsoft ayant apparemment indiqué à ses partenaires que l'impact se fera sentir « très, très prochainement ».


Les consoles Xbox Series pourraient bientôt subir une nouvelle augmentation de prix, selon une source qui affirme que Microsoft a averti ses partenaires de graves pénuries de RAM et que cela pourrait affecter le matériel Xbox très prochainement.

Les joueurs Xbox ont déjà vu les prix grimper à plusieurs reprises rien qu'en 2025. En mai dernier, Microsoft a augmenté le prix américain de la Xbox Series X de 499,99 $ à 599,99 $ , celui de la Xbox Series S 512 Go de 299,99 $ à 379,99 $ et celui du modèle Galaxy Black 2 To a été fixé à 729,99 $.

Puis, à partir du 3 octobre, une deuxième série d'augmentations de prix a eu lieu aux États-Unis : la Series S de 512 Go est passée à 399,99 $, la Series S de 1 To à 449,99 $ , la Series X entièrement numérique à 599,99 $ , la Series X standard à 649,99 $ et l' édition spéciale de 2 To à 799,99 $ , certains accessoires ayant également vu leur prix augmenter cette année.


Les abonnés ont également été touchés. Le Game Pass a récemment subi sa plus grande refonte à ce jour : le prix du Xbox Game Pass Ultimate est passé de 19,99 $ à 29,99 $ par mois , celui du PC Game Pass a également augmenté, et les anciens niveaux ont été rebaptisés.

Une nouvelle rumeur suggère qu'une nouvelle augmentation de prix pour les consoles Xbox de génération actuelle pourrait être imminente, et ce, peut-être plus très prochainement.


Selon une source anonyme, les pénuries de RAM mettent la Xbox sous pression.


Ces nouvelles affirmations proviennent d'une vidéo inédite du youtubeur spécialisé en technologie et connu pour ses fuites d'informations, Moore's Law Is Dead. Il y explique avoir discuté avec de nombreux contacts chez des fabricants de mémoire, des distributeurs et des partenaires. La vidéo met l'accent sur les importants accords conclus par OpenAI avec Samsung et SK hynix concernant la mémoire à long terme. Ces accords pourraient garantir la production d'environ 900 000 plaquettes de DRAM par mois, ce qui, selon certaines estimations, représenterait près de 40 % de la production mondiale totale de DRAM une fois la production pleinement opérationnelle.

Cette transaction massive a entraîné des achats paniqués de RAM auprès d'autres entreprises, créant une grave pénurie qui fait déjà grimper les coûts pour tous ceux qui ont besoin de grandes quantités de RAM ou de GDDR.

En résumé, les centres de données dédiés à l'IA accaparent une part considérable de la mémoire disponible. De ce fait, les produits plus « classiques » comme les cartes graphiques, les ordinateurs portables et, bien sûr, les consoles, sont moins nombreux. Les fournisseurs qui n'ont pas sécurisé leurs approvisionnements à long terme doivent désormais se disputer les stocks restants à des prix bien plus élevés.


Concernant la Xbox en particulier, la source affirme que l'activité consoles de Microsoft va subir des pressions bien plus tôt que prévu. Selon ses sources, Microsoft aurait averti certains partenaires que des pénuries de RAM pourraient impacter les consoles Xbox Series « très, très prochainement ».

« Apparemment, Microsoft n'a absolument rien prévu », a déclaré Moore's Law is Dead dans sa vidéo. « Si vous souhaitez encore acquérir une Xbox à son prix actuel, sachez que celui-ci pourrait bientôt augmenter, voire que les stocks pourraient s'épuiser complètement. En effet, plusieurs de mes sources ont été averties par des commerciaux de Microsoft que cela affectera très prochainement les consoles Xbox Series X. Plus tôt que prévu. »

D'un autre côté, une source interne affirme que PlayStation est actuellement en meilleure position. Selon elle, Sony aurait acheté d'importantes quantités de GDDR6 à bas prix, ce qui permettrait à la PS5 de bénéficier d'une marge de manœuvre plus confortable pour les prochains mois.

« D'après ce que j'ai entendu, Sony a anticipé la situation, a fait des réserves de RAM à bas prix et devrait donc être tranquille pour les mois à venir », a-t-il déclaré. « Ils ont beaucoup de GDDR6, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Les prix pourraient augmenter à terme ; je pense que cela pourrait arriver l'année prochaine… mais il y a une raison pour laquelle Sony baisse le prix de la PlayStation 5 pour le Black Friday. »


« Ils ne prennent pas cette décision par mesure extrême ou parce que les ventes sont mauvaises. Ils en ont les moyens ; apparemment, la pénurie de RAM ne les inquiète pas, du moins à court et moyen terme. »

The Game Post a contacté Microsoft pour obtenir un commentaire concernant ces affirmations et mettra à jour cet article dès réception d'une réponse. Comme toujours dans ce genre de situation, rien n'est officiel ; il convient donc de prendre ces informations avec prudence en attendant les déclarations de Microsoft ou de Sony.


https://thegamepost.com/leaker-xbox-series-prices-increase-ram-shortages-microsoft-soon/
    posted the 11/22/2025 at 09:00 AM by ouroboros4
    comments (24)
    onimusha posted the 11/22/2025 at 09:25 AM
    Eh ben vivement que la bulle de l'IA éclate!
    newtechnix posted the 11/22/2025 at 09:26 AM
    Cette génération aura été un sketch tant au niveau software et sa pénurie de AAA qu'au niveau hardware qui aura, une prmeière, multiplié les hausses de prix.

    Un joueur sur PS4 resté sur PS4 aura fait le bon choix, la quasi totalité de jeu sont sortis dessus et le gap de puissance ne s'est pas trop fait sentir avec les nouvelles consoles.
    onimusha posted the 11/22/2025 at 09:29 AM
    newtechnix
    exact et puis la course aux graphismes/puissances n'as plus vraiment d'intérêt, le seul besoin évident c'est optimiser les jeux consoles sur minimum du 60 fps.
    newtechnix posted the 11/22/2025 at 09:37 AM
    Faudrait voir si cela concerne un type de ram spécifique comme ici de la DDR6 qu'on retrouve sur PS5 et xbox series.

    Sur Steam machine on a de la DDR5 (16 Go pour le système)
    et
    8 Go de VRAM GDDR6 dédiée au GPU.
    Ce qui augure d'un prix minimum plus élevé qu'on pouvait espérer dans le meilleur des cas.

    Sur Switch 2 on aurait de 12 Go de LPDDR5X.

    Wait'n see
    maxx posted the 11/22/2025 at 09:47 AM
    newtechnix Je dirais plutôt que ce sont les acheteurs day one qui ont pu revendre leur PS4 a un très bon prix en 2020 et qui ont une PS5 depuis maintenant 5 ans qui fait tout très bien tourner avec un confort incomparable par rapport a la PS4, avec les jeux exclusifs de cette gen et le tout au prix de lancement qui ont fait le bon choix.
    J'ai vendu ma PS4 Pro 250€, acheté la 5 day one. Et ben clairement je pense que ça a ete le meilleur choix que d'attendre des années et trimballer la PS4, lente et bruyante pour me retrouver 5 ans plus tard avec une console qui ne vaut plus rien et la 5 qui n'a pas tellement baissé de prix.

    Je comprends pas les augmentations de MS. Franchement a ce stade qui va se tourner vers la Series X a ce prix? La console a du mal a se vendre, a montrer que son hardware est supérieur à celui de la PS5 et la Series X 2to se permet d'être proche du prix d'une PS5 Pro... Le tout avec un catalogue inférieur à la PS5 maintenant que MS va tout sortir ailleurs.
    newtechnix posted the 11/22/2025 at 09:49 AM
    maxx pas faux mais parce que t'as fait une reprise avec ta ps4 pro, tu l'as payé combien t'as ps5 en day one?
    solarr posted the 11/22/2025 at 09:52 AM
    Alors c'est ce qui est DEJA en magasin qui va augmenter ou un renouvellement de stock ?

    Comment ne pas se faire avoir ?
    newtechnix posted the 11/22/2025 at 09:55 AM
    Cet article (qui semble rédigé par une ia mdr) annonce 700 livres sterling pour la Steam machine
    et dans son tableau on voit l'espoir d'une PS6 à 500/600 livres sterling... même si sony achète dans de quantités où Valve ne s'aventure pas je pense quand même que cela risque d'être bien plus cher.

    La guerre de l'IA va durer encore facilement 2 ans et la pression sur le marché des composants va subir cela.

    https://www.next-stage.fr/2025/11/prix-steam-machine-devoile-ps6-peut-respirer.html
    solarr posted the 11/22/2025 at 09:55 AM
    onimusha D'accord pour la PS4 mais il faudrait arrêter avec ces histoires de 60fps. On croirait une marque déposée. Je ne comprends pas cette obsession des joueurs console.
    chreasy97 posted the 11/22/2025 at 09:56 AM
    newtechnix onimusha Vous dites cela maintenant mais vous aller tous sauter sur la PS6 tout en sachant que le cross-gen avec la PS5 aura une durée infinie.

    La PS6 bien que puissante sera clairement la console du risque pour tous les editeurs. Fornite, FC (FIFA), et Call Of Duty vont encore plus empecher les autres de rentabiliser leurs jeux.
    solarr posted the 11/22/2025 at 09:58 AM
    maxx la Series X 2to se permet d'être proche du prix d'une PS5 Pro mouais... y a-t-il une différence entre la PS5 et la Pro ? la X est sur une autre planète...
    newtechnix posted the 11/22/2025 at 09:59 AM
    Cela va encourager Nintendo à prolonger la vie de la Switch 1

    chreasy97 faudra voir le prix de la PS6, y'a quand même une barrière prix symbolique...remember la PS3 et son début de carrière car quand tu vas trop loin.
    sonilka posted the 11/22/2025 at 09:59 AM
    Pourquoi MS irait s'emmerder à anticiper alors qu'ils sont en train de complètement tourner la page SXS ? Ils s'en moquent. Par contre si ils comptent sortir un nouvel hardware en 2027, j'espère qu'ils ont anticipé parce que sinon la note finale risque de piquer sévèrement.
    onimusha posted the 11/22/2025 at 10:00 AM
    chreasy97
    je crois pas non, j'ai ni ps4 ni 5 et je n'ai jamais eu de xbox.
    sussudio posted the 11/22/2025 at 10:01 AM
    newtechnix Cet article (qui semble rédigé par une ia mdr) On est tous devenu paranoïaque avec l'IA
    ouroboros4 posted the 11/22/2025 at 10:07 AM
    Perso je me fait aucun soucis pour la PS6.
    La Xbox en revanche
    newtechnix posted the 11/22/2025 at 10:09 AM
    sussudio c'est clair en fait en le lisant j'ai trouvé des trucs bizarres qui font pas humains dans la rédaction d'un article mdr...mais attention c'est fort possible que l'article soit d'une ia et que justement l'auteur derrière repasse avec une petite couche "je pense que" ou ajoute un style troc gros pour être vrai :" j'ai immédiatement pensé que Sony devra serrer les fesses"

    sur un graphique on voit des +20 ou 30 % chaque trimstre sur l'année 2026 à venir

    rock'n roll

    https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/nvidias-demand-for-lpddr5x-could-double-smartphone-and-server-memory-prices-in-2026-seismic-shift-means-even-smartphone-class-memory-isnt-safe-from-ai-induced-crunch?utm_source=chatgpt.com
    newtechnix posted the 11/22/2025 at 10:11 AM
    solarr normalement c'est pour le renouvellement de stock, les produits en magasins sont déjà achetés et Microsoft ou sony a déjà payé le prix du matos.

    Mais rien n'interdit Auchan de comprendre la situation et d'en profiter...
    ouroboros4 posted the 11/22/2025 at 10:12 AM
    newtechnix j'ai jamais dit que c'était vrai
    IA ou pas le soucis est bien réel et MS va encore en prendre plein la tronche
    newtechnix posted the 11/22/2025 at 10:14 AM
    ouroboros4 non je parle de l'article de newt-stage.fr j'ai bien lu qu'il s'agit d'une rumeur d'un mec très au courant dans l'industrie, assez pour comrpendre que c'est vrai si on regarde aussi d'autres articles qui parle du marché...ensuite il y a la logique, l'IA a débarqué et la guerre provoque une tension extrême sur le prix du matos, logique
    maxx posted the 11/22/2025 at 10:19 AM
    newtechnix Ma Pro revendue sur LBC et ma PS5 achetée a la Fnac a 500€. Je me demande même si c'était pas un peu plus de 250€... c'était même plutôt sympa de ma part niveau prix. Je suis toujours frileux de revendre mes consoles et que ca ne marche plus quelques mois plus tard donc j'ai tendance a faire des prix bas. A ce moment t'avais des PS4 sur le marché à 200€ par exemple.

    solarr Ca dépend des jeux mais après un an on a pas mal d'exemple qui montrent une vraie différence. Quand tu commences à avoir des modes performance qui ont une qualité d'image très proche voire identique au mode qualité de la PS5 avec de features graphiques réservées aux modes qualité, oui, la différence est bien là (Forza, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, AC Shadow). La vidéo de DF fait le bilan de cette année de Pro et y a des choses très sympas mais aussi quelques très mauvais exemples. De plus le FSR4 arrivera l'année prochaine. Mais après hein c'est pas un hardware pour tout le monde clairement, les console de bases sont très bien en l'état.
    Mais voilà, le prix de la Series X 2to est totalement à côté des clous en terme de proposition hardware et même maintenant software où il y a vraiment peu d'intérêt a acheter un Series X (la S au moins a son prix comme argument).
    newtechnix posted the 11/22/2025 at 10:34 AM
    maxx t'aurais pu en tirer un peu plus (après cela dépend de l'état de la console si y'a des manettes, des jeux avec etc) mais je pense que t'as fait un bon move
    jenicris posted the 11/22/2025 at 10:36 AM
    newtechnix t'inquiète la prochaine gen sera pire a tous les niveaux
    nyseko posted the 11/22/2025 at 10:52 AM
    C'était prévisible et je l'avais annoncé, l'augmentation du prix de la RAM va toucher tous les consoliers.

    Reste à voir qui acceptera de perdre de l'argent et n'augmentera pas son prix.
