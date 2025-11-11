Nintendo et LEGO ont officiellement partagé un premier aperçu du nouvel ensemble The Legend of Zelda prévu pour 2026. En effet, une courte vidéo publiée aujourd’hui dévoilee Link et la princesse Zelda, tandis qu’une ombre imposante, sans aucun doute celle de Ganondorf, se dessine en arrière-plan.Ce futur ensemble ferait suite au succès du « Grand Arbre Mojo (Great Deku Tree) 2-en-1 », sorti en 2024, qui rendait hommage à The Legend of Zelda: Ocarina of Time et The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Selon plusieurs fuites relayées par Brick Fanatics et Zelda Central, le nouvel ensemble porterait le numéro 77093 et s’intitulerait provisoirement « Ocarina of Time : Diorama de Ganondorf ». Il contiendrait environ 1 000 pièces et sa sortie serait prévue pour le 1er mars 2026.Le prix n’a pas encore été confirmé, mais il devrait être inférieur à celui du Grand Arbre Mojo, plus massif avec ses 2 500 pièces. Le diorama mettrait en scène un affrontement emblématique entre Link, Zelda et Ganondorf, marquant la première apparition officielle du roi du mal en version LEGO.Rien n’a encore été confirmé du côté de LEGO ou Nintendo concernant le contenu exact de cet ensemble spécial, mais les fans de la licence peuvent déjà s’attendre à une pièce de collection majeure célébrant l’un des épisodes les plus légendaires de la série.