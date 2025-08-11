profile
[leak] Silent hill 2 remake le 21 novembre sur Xbox
et voila leak du MS store
https://www.resetera.com/threads/silent-hill-2-is-coming-to-xbox-on-november-21st.1347595/
    posted the 11/08/2025 at 03:29 AM by skuldleif
    skuldleif posted the 11/08/2025 at 03:31 AM
    sans doute une annonce qui devait etre fait lors du partner showcase
