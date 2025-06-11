Dans un peu plus d’un mois, soit le jeudi 11 décembre, la cérémonie des Game Awards 2025 prendra d’assaut le Peacock Theater de Los Angeles. Cette édition revêt une signification particulière pour son créateur et animateur vedette Geoff Keighley, puisqu’il s’agira du dixième anniversaire de l’événement. Comme chaque année, on peut s’attendre à son lot de surprises et de révélations marquantes. Pour l’occasion, j’ai eu envie de partager ma propre liste de souhaits : ce que j’aimerais voir lors de cette grande messe du jeu vidéo, dont l’importance n’a cessé de croître depuis la disparition de l’E3.



Plus de détails sur OD: Knock



Je suis particulièrement curieux d’en apprendre davantage sur OD, le nouveau projet signé Hideo Kojima. Comme il l’a démontré avec la série Death Stranding, le créateur japonais adore collaborer avec le gratin hollywoodien et concevoir des expériences immersives qui brouillent la frontière entre cinéma et jeu vidéo. J’ai la drôle d’impression qu’il tente, avec cette production, de faire revivre P.T. dont il avait chapeauté le développement avec son studio Kojima Productions. La perspective à la première personne, l’ambiance angoissante, le concept de « tester sa limite de peur », tous les ingrédients sont là pour une expérience d’horreur mémorable.



Probabilité que ce souhait se réalise : élevée. Hideo Kojima et Geoff Keighley sont de grands amis et le vétéran concepteur de jeu vidéo est souvent invité aux Game Awards. À ce stade, il serait plus surprenant de ne pas voir Kojima ce 11 décembre!



Du nouveau sur Intergalactic: The Heretic Prophet



N’en déplaise à une minorité vocale qui grimpe aux rideaux à voir la protagoniste d’Intergalactic et « l’idéologie » que cela pourrait véhiculer dans leur esprit tordu, j’ai très hâte d’en apprendre plus sur cette nouvelle licence. Naughty Dog est un studio d’exception qui a un parcours sans faute, de ses débuts avec Crash Bandicoot aux séries Jak, Uncharted et The Last of Us. Intergalactic est un nouveau test pour cette talentueuse équipe et la première bande-annonce a donné le ton avec une présentation à couper le souffle.



Probabilité que ce souhait se réalise : élevée, puisque Sony et Naughty Dog ont dévoilé la première bande-annonce en primeur mondiale aux Game Awards 2024.



Pleins feux sur Resident Evil Requiem



À quelques semaines de la sortie du neuvième opus principal de la série Resident Evil, Capcom pourrait bien profiter des Game Awards 2025 pour lever le voile sur de nouveaux détails. À ce stade, de nombreuses zones d’ombre entourent encore Resident Evil: Requiem, notamment en ce qui concerne le scénario, les personnages et les lieux. On sait simplement que le jeu offrira la possibilité d’alterner entre vue à la première personne et vue à la troisième personne, une approche hybride qui promet de plaire aux fans des deux styles.



Probabilité que ce souhait se réalise : moyenne. Capcom a un riche historique aux Game Awards, mais surtout avec Monster Hunter. L’éditeur pourrait utiliser cet événement comme vitrine pour Requiem. D’un autre côté, il n’a pas vraiment besoin de le faire et propose ses propres vidéos, dont la plus récente « Journey to Requiem » donne justement l’heure juste quant aux prochaines étapes avant la sortie du survival horror. N’empêche, je ne serais pas surpris par un petit teaser qui dévoilerait un autre protagoniste, par exemple Leon S. Kennedy.



Final Fantasy VII (Partie 3)



Square Enix regrette peut-être d’avoir entrepris un chantier aussi titanesque que celui de recréer son RPG culte Final Fantasy VII pour une nouvelle génération de joueurs. Les deux premières parties ont déjà placé la barre très haut, laissant présager une conclusion à la hauteur de la légende. Qui n’attend pas avec impatience l’affrontement final contre Sephiroth?



Probabilité que ce souhait se réalise : faible. Il serait surprenant de voir la troisième partie du remake de Final Fantasy VII cette année. Rebirth n’est pas encore si loin dans notre rétroviseur (2024) et je dirais que cet ultime volet ne sera pas prêt avant 2027, donc une présence aux Game Awards me semble précoce dans les circonstances.



Découvrir ce que nous mijote Santa Monica Studio



Le studio derrière God of War reste étonnamment silencieux depuis la sortie de Ragnarök en 2022. Son directeur créatif, Cory Barlog, promet toutefois de nous surprendre avec son prochain projet, basé sur une licence déjà existante de Sony. Les spéculations vont bon train : un nouveau God of War semble être le choix le plus évident, mais ce serait loin d’être une vraie surprise… à moins que l’univers de Kratos ne soit propulsé bien au-delà de ses mythes actuels. Dans un futur lointain, peut-être?



Probabilité que ce souhait se réalise : moyenne. Le moment semble idéal pour dévoiler un premier teaser en avant-première mondiale, surtout si Sony veut marquer les esprits et relancer la hype autour de ses grandes licences.



Le prochain Zelda



En recherchant des informations pour rédiger cet article, je me suis surpris de constater que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a déjà plus de deux ans! On peut s’attendre à ce que le prochain opus de cette série mythique soit dévoilé prochainement, avec une sortie prévue pour la fin 2026 (je suis optimiste). Une partie de moi espère que Nintendo renouera avec la formule plus linéaire des anciens épisodes, mais Hidemaro Fujibayashi, l’un des principaux architectes de la série, assure que la liberté offerte par le monde ouvert et les systèmes de crafting est là pour rester.



Probabilité que ce souhait se réalise : très faible. Mais on peut toujours rêver, n’est-ce pas ? Lors de la toute première édition des Game Awards en 2014, Nintendo avait présenté en primeur mondiale du gameplay de Zelda sur Wii U, créant un précédent mémorable qui pourrait devenir un joli clin d’œil. Toutefois, depuis, bien des choses ont changé : Nintendo préfère désormais dévoiler ses projets via ses propres capsules Nintendo Direct.



Le « Super Game » de SEGA



SEGA travaille actuellement sur un projet ambitieux dont les détails restent encore très flous. L’éditeur mène des activités de recherche et développement pour créer ce que Haruki Satomi décrit comme un « super jeu » : un titre majeur à l’échelle mondiale, prévu pour l’exercice fiscal se terminant en mars 2026. L’objectif affiché est clair : concevoir un jeu si révolutionnaire qu’il attirerait plus d’utilisateurs actifs que tous les jeux précédents de SEGA. Rien que ça !



Probabilité que ce souhait se réalise : faible. À mon avis, ce projet pourrait bien ne pas respecter sa date de sortie envisagée, SEGA risquant de s’embourber en visant trop haut. L’éditeur est déjà fortement occupé par les versions modernisées de plusieurs classiques, dont le futur Crazy Taxi, ce qui pourrait ralentir ses ambitions pour ce « super jeu ».



Le prochain jeu solo de FromSoftware



FromSoftware ne ralentit pas le rythme. Ces dernières années ont été marquées par l’immense succès d’Elden Ring, au point que le studio japonais a choisi d’en prolonger l’expérience avec Nightreign, un projet en collaboration qui a su attirer l’attention. On sait également que l’équipe planche sur The Duskbloods, un jeu PvPvE exclusif à la Nintendo Switch 2, dont on devrait entendre parler sous peu.



Cependant, ce qui m’intrigue le plus, c’est la possibilité d’un nouveau jeu solo : une simple théorie de ma part, mais pas dénuée de fondement. Après tout, Nightreign avait été présenté en grande pompe lors des Game Awards 2024, établissant un précédent intéressant. Et sachant que Geoff Keighley entretient une relation privilégiée avec Bandai Namco, il ne serait pas étonnant que l’éditeur profite à nouveau de cette vitrine mondiale pour dévoiler un nouveau projet, ou pourquoi pas, du contenu inédit pour Elden Ring.



Probabilité que ce souhait se réalise : faible. Ultimement, il est sans doute encore trop tôt pour découvrir le prochain jeu solo de FromSoftware. Je m’attends plutôt à une nouvelle extension d’Elden Ring ou à un spin-off dans le même univers, mais pas à une nouvelle licence. Et, comme mentionné plus tôt, il y a de fortes chances que les Game Awards 2025 soient utilisés pour raviver l’intérêt autour de The Duskbloods, dont les détails se font toujours rares.



Un nouveau regard sur The Witcher 4



La démo technique de The Witcher 4 a déjà été visionnée plus de cinq millions de fois, preuve que les fans brûlent d’envie d’en savoir davantage sur ce premier épisode d’une nouvelle trilogie. Cette fois, Ciri prend les commandes dans un univers encore plus réactif, tout en restant fidèle à l’ambiance déchirée qui caractérise la série. C’est sans doute l’un des jeux que j’attends le plus, étant grand fan de The Witcher 3: Wild Hunt, mais également des opérations précédentes à une moindre échelle.



Probabilité que ce souhait se réalise : moyenne. CD Projekt RED a déjà profité des Game Awards à plusieurs reprises pour dévoiler ses projets, notamment avec l’extension Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Et difficile d’oublier le passage marquant de Keanu Reeves en 2019, lorsqu’il avait présenté Cyberpunk 2077 et lancé sa célèbre réplique « You’re breathtaking! » en réponse à un fan. Le studio entretient donc une véritable histoire commune avec l’événement, qui pourrait à nouveau servir de scène idéale pour présenter au monde entier les avancées de The Witcher 4 ou, pourquoi pas, le remake du tout premier jeu, actuellement développé par Fool’s Theory. Rappelons aussi que la bande-annonce cinématique de The Witcher 4 avait été révélée aux Game Awards 2024!