Dans un post sur les réseaux sociaux, Sandy Petersen, qui était autrefois concepteur de niveaux travaillant sur Doom et Quake avant de rejoindre Ensemble Studios, a révélé pourquoi le MMO « Titan » de Halo n'a jamais vu le jour :En 2008, Ensemble Studios a commencé à planifier un gigantesque MMO se déroulant dans l'univers Halo. Nous l'avons nommé Titan. Cela devait se passer il y a des dizaines de milliers d'années, avant que les Halos ne soient déclenchés et ne détruisent toute vie sensible dans la galaxie.Tout cela n'a servi à rien lorsque Don Mattrick s'est rendu compte que son bonus en actions était basé sur les revenus que MS avait tirés des jeux en 3 ans.Vous voyez, nous avons estimé qu'il fallait 3,5 ans pour terminer Titan si nous le faisions correctement. Et c'est au-delà de la date limite de Mattrick.Donc, en licenciant TOUT Ensemble, il n'a pas eu à payer pour notre studio coûteux pendant 3 ans et il ne s'est pas soucié de Titan.Petersen a révélé que le futur MMO Halo aurait présenté un univers expansif qui aurait permis aux joueurs de prendre le contrôle des Forerunners ou des personnages du Covenant. Le Déluge avait également une place de premier plan dans le jeu, mais n'aurait pas été jouable, bien sûr.Les lignes de quêtes ont été tracées, les mondes d'origine ont été conçus et Microsoft a estimé que le jeu aurait rapporté 1,1 milliard de dollars.Bref Don Matrick n'a pensé qu'à sa gueule avant de définitivement mettre la marque en difficulté avec la one, et tout ce qui a suivi.