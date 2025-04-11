profile
jaysennnin
8
Likes
Likers
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 418
visites since opening : 897677
jaysennnin > blog
Donne ma trique pour déglinguer le Mmo Halo...



Un ancien développeur d’Ensemble Studios accuse le directeur de Xbox, Don Mattrick, d’avoir « tué » le MMO Halo pour une sombre histoire de bonus

Dans un post sur les réseaux sociaux, Sandy Petersen, qui était autrefois concepteur de niveaux travaillant sur Doom et Quake avant de rejoindre Ensemble Studios, a révélé pourquoi le MMO « Titan » de Halo n’a jamais vu le jour :

En 2008, Ensemble Studios a commencé à planifier un gigantesque MMO se déroulant dans l’univers Halo. Nous l’avons nommé Titan. Cela devait se passer il y a des dizaines de milliers d’années, avant que les Halos ne soient déclenchés et ne détruisent toute vie sensible dans la galaxie.

Tout cela n’a servi à rien lorsque Don Mattrick s’est rendu compte que son bonus en actions était basé sur les revenus que MS avait tirés des jeux en 3 ans.

Vous voyez, nous avons estimé qu’il fallait 3,5 ans pour terminer Titan si nous le faisions correctement. Et c’est au-delà de la date limite de Mattrick.

Donc, en licenciant TOUT Ensemble, il n’a pas eu à payer pour notre studio coûteux pendant 3 ans et il ne s’est pas soucié de Titan.

Petersen a révélé que le futur MMO Halo aurait présenté un univers expansif qui aurait permis aux joueurs de prendre le contrôle des Forerunners ou des personnages du Covenant. Le Déluge avait également une place de premier plan dans le jeu, mais n’aurait pas été jouable, bien sûr.

Les lignes de quêtes ont été tracées, les mondes d’origine ont été conçus et Microsoft a estimé que le jeu aurait rapporté 1,1 milliard de dollars.

En 2008, Ensemble Studios a commencé à planifier un gigantesque MMO se déroulant dans l’univers Halo. Nous l’avons nommé Titan. Cela devait se passer il y a des dizaines de milliers d’années, avant que les Halos ne soient déclenchés et ne détruisent toute vie sensible dans la galaxie.


Bref Don Matrick n'a pensé qu'à sa gueule avant de définitivement mettre la marque en difficulté avec la one, et tout ce qui a suivi.
https://insider-gaming.com/former-ensemble-dev-blame-xbox-head-killing-halo-mmo/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/04/2025 at 06:35 PM by jaysennnin
    comments (7)
    jacquescechirac posted the 11/04/2025 at 06:38 PM
    Boarf, déjà qu'Halo c'est assez "mid" comme série, alors un MMO...
    yurius posted the 11/04/2025 at 06:42 PM
    Le mec qui a tué Xbox en 2013 qui dit ça
    skuldleif posted the 11/04/2025 at 06:42 PM
    il faut mettre "Microsoft" ou "xbox" ou une variante dans le titre

    regarde inspire toi du cite que tu source "former ensemble dev blame xbox head killing halo mmo"
    negan posted the 11/04/2025 at 06:59 PM
    skuldleif Après la c'est une information intéressante contrairement au torche cul que nous pond l'autre xD
    zekk posted the 11/04/2025 at 07:00 PM
    skuldleif il très sympa, son titre, mais toi et l'humour ça fait deux
    skuldleif posted the 11/04/2025 at 07:06 PM
    negan bien sur , je lui dis ca pour qu'il ait des com
    keiku posted the 11/04/2025 at 07:15 PM
    pourtant don matrick était surement le seul de chez xbox a avoir compris ou se dirigeait la boite a l'époque

    et quand on a vu ce qu'a donner halo infinite, on se dit qu'il a surement pris la bonne décision a l'époque
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo