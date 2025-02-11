accueil
Retro Day 2025 : Visite de la convention
Hello la commu!
Nous avions un stand au Retro Day 2025, et nous avons également fait une vidéo tour du salon si vous voulez jeter un œil, il y'avait du lourd sur certain stands!
