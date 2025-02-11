profile
fdestroyer
14
Likes
Likers
fdestroyer
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 165
visites since opening : 246465
fdestroyer > blog
Retro Day 2025 : Visite de la convention
Hello la commu!

Nous avions un stand au Retro Day 2025, et nous avons également fait une vidéo tour du salon si vous voulez jeter un œil, il y'avait du lourd sur certain stands!

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gareauxloups
    posted the 11/02/2025 at 09:35 PM by fdestroyer
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo