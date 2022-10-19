Selon une nouvelle classification de l'Entertainment Software Rating Board (ESRB), organisme autorégulé qui évalue les jeux vidéo en Amérique du Nord, la remake de Silent Hill 2 créé par Bloober Team prépare une version Xbox Series X|S.Rappelons que la version modernisée du jeu d'horreur a d'abord été commercialisée sur PC (Steam) et PlayStation 5 le 8 octobre 2024. Plus tôt ce mois-ci, Konami et Bloober Team annonçaient avoir franchi le cap des 2,5 millions d'exemplaires vendus.