name : Silent Hill 2 Remake
platform : PC
editor : Konami
developer : Bloober Team
genre : survival horror
other versions : Playstation 5
Silent Hill 2 en approche sur Xbox Series?
Selon une nouvelle classification de l'Entertainment Software Rating Board (ESRB), organisme autorégulé qui évalue les jeux vidéo en Amérique du Nord, la remake de Silent Hill 2 créé par Bloober Team prépare une version Xbox Series X|S.



Rappelons que la version modernisée du jeu d'horreur a d'abord été commercialisée sur PC (Steam) et PlayStation 5 le 8 octobre 2024. Plus tôt ce mois-ci, Konami et Bloober Team annonçaient avoir franchi le cap des 2,5 millions d'exemplaires vendus.
GJ - https://www.generationjeu.com/silent-hill-2-en-approche-sur-xbox-series/
    tags : konami silent hill 2 bloober team
