Nightdive Studios propose dès maintenant des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S du remaster de Turok 2: Seeds of Evil. Ce dernier était déjà disponible sur Nintendo Switch, PC (GOG, Humble Store et Steam) depuis plusieurs années.En parallèle, un ensemble comprenant la trilogie originale Turok, Turok 2: Seeds of Evil et Turok 3: Shadow of Oblivion est désormais offert sur Nintendo Switch et PlayStation 5.