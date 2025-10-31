profile
Turok 2: Seeds of Evil ajoute des versions PS5 et Xbox Series
Nightdive Studios propose dès maintenant des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S du remaster de Turok 2: Seeds of Evil. Ce dernier était déjà disponible sur Nintendo Switch, PC (GOG, Humble Store et Steam) depuis plusieurs années.



En parallèle, un ensemble comprenant la trilogie originale Turok, Turok 2: Seeds of Evil et Turok 3: Shadow of Oblivion est désormais offert sur Nintendo Switch et PlayStation 5.
GJ - https://www.generationjeu.com/turok-2-seeds-of-evil-ajoute-des-versions-ps5-et-xbox-series/
    posted the 10/31/2025 at 01:02 PM by tefnut
    comments (3)
    rogeraf posted the 10/31/2025 at 01:45 PM
    Une plaie ces "versions" PS5 et Xbox Series, elles obligent d'installer le jeu sur le SSD NVME. Alors que ca pourrait tourner sur un SSD mécanique ...
    Une guerre de stockage ou même avec 2 terras en SSD NVME, tu restes très limité aujourd'hui.
    blackninja posted the 10/31/2025 at 02:08 PM
    Vu le poids du jeu...
    5120x2880 posted the 10/31/2025 at 02:28 PM
    rogeraf La trilogie prend 2GB (en tout cas sur Steam mais j'imagine que c'est pareil), ce sera indolore sur 2TB. Mais sinon tous les jeux pourraient tourner sur un disque dur mécanique de toute façon.
