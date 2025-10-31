profile
BloodRayne: Definitive Collection annoncé sur PS5 et Switch
L’éditeur Ziggurat Interactive et les spécialistes du format physique Strictly Limited Games ont annoncé BloodRayne: Definitive Collection. Prévue sur Nintendo Switch et PlayStation 5, cette collection regroupe les trois jeux de la série : BloodRayne, BloodRayne 2 et BloodRayne Betrayal: Fresh Bites.

Des éditions limitées physiques exclusives de BloodRayne: Definitive Collection seront disponibles pour les collectionneurs sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Ce sera la toute première fois que l’intégralité de la collection améliorée sera disponible en une seule version physique. Les améliorations apportées aux versions « ReVamped » des deux premiers jeux comprennent des graphismes, des cinématiques et des effets atmosphériques améliorés, le tout présenté en haute définition.

Ces éditions physiques et exclusives en série limitée seront disponibles pendant une période de précommande limitée, dont les dates seront annoncées ultérieurement. L’expédition mondiale de ces éditions coïncidera avec la sortie numérique de la collection.

GJ - https://www.generationjeu.com/bloodrayne-definitive-collection-annonce-sur-ps5-et-switch/
    posted the 10/31/2025 at 12:15 PM by tefnut
    comments (4)
    solarr posted the 10/31/2025 at 12:17 PM
    tefnut ohhh yesss...
    Merci beaucoup !
    victornewman posted the 10/31/2025 at 12:23 PM
    tefnut enlève le S de"https" pour la vidéo .
    tefnut posted the 10/31/2025 at 12:30 PM
    victornewman Merci, vivement que Gamekyo corrige ses balises :P
    victornewman posted the 10/31/2025 at 12:35 PM
    tefnut
