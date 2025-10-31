Je m'y colle:
Taito un peu comme Konami revient du royaume des damnés et tout comme Konami profite de son catalogue d'Ips, toutefois on ne peut parler de AAA...en fait Taito ressemble un peu à City Connection.
Voici le retour des dinosaures les plus mimi du JV avec:
Bubble Bobble Sugar Dungeons
en "moins"Perso la modélisation du personnage trahit un budget assez cheapos.
en "plus" de nouvelles mécaniques avec des nouveaux niveaux.
Pour le coup ce jeu aurait plutôt sa palce pour être un F2P en multi joueurs genre jusqu'à 4 à 8 joueurs.
posted the 10/31/2025 at 11:05 AM by newtechnix
Et il y a le jeu original inclus dedans.
J'ai toujours ma cartouche avec le code pour aller au boss (j'ai galéré à l'époque pour les 99 niveaux avant )