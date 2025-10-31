Je m'y colle:Taito un peu comme Konami revient du royaume des damnés et tout comme Konami profite de son catalogue d'Ips, toutefois on ne peut parler de AAA...en fait Taito ressemble un peu à City Connection.Voici le retour des dinosaures les plus mimi du JV avec:en "moins"Perso la modélisation du personnage trahit un budget assez cheapos.en "plus" de nouvelles mécaniques avec des nouveaux niveaux.Pour le coup ce jeu aurait plutôt sa palce pour être un F2P en multi joueurs genre jusqu'à 4 à 8 joueurs.