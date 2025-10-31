HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
newtechnix > blog
Retour d'une grande licence de l'arcade
Je m'y colle:

Taito un peu comme Konami revient du royaume des damnés et tout comme Konami profite de son catalogue d'Ips, toutefois on ne peut parler de AAA...en fait Taito ressemble un peu à City Connection.

Voici le retour des dinosaures les plus mimi du JV avec:

Bubble Bobble Sugar Dungeons



en "moins"Perso la modélisation du personnage trahit un budget assez cheapos.
en "plus" de nouvelles mécaniques avec des nouveaux niveaux.

Pour le coup ce jeu aurait plutôt sa palce pour être un F2P en multi joueurs genre jusqu'à 4 à 8 joueurs.
    posted the 10/31/2025 at 11:05 AM by newtechnix
    comments (4)
    solarr posted the 10/31/2025 at 11:39 AM
    Même en solo, je me suis beaucoup amusé dessus. Le jeu sur lequel tu retourneras toujours, après des jours, mois, années.
    battossai posted the 10/31/2025 at 12:05 PM
    Il y a Bubble Bobble 4 Friends Baron is back aussi.
    Et il y a le jeu original inclus dedans.

    J'ai toujours ma cartouche avec le code pour aller au boss (j'ai galéré à l'époque pour les 99 niveaux avant )
    akinen posted the 10/31/2025 at 12:26 PM
    Quand est ce qu’ils feront top Hunter. J’suis le seul joueur du monde à connaître ce hit de l’arcade!
    famimax posted the 10/31/2025 at 01:30 PM
    Retour ? J'ai l'impression que tous les 2 ans il y a un nouveau Bubble Bobble
