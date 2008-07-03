Près de 20 ans après la sortie du jeu culte Bully de Rockstar Games, une équipe de passionnés vient de raviver l’intérêt autour du titre avec un projet ambitieux : Bully Online, un mod qui introduit le multijoueur dans le célèbre simulateur d’adolescent rebelle.



Révélé par le YouTuber, développeur et grand fan de la franchise SWEGTA, le projet a été présenté dans une vidéo récente. Après plusieurs années de développement, Bully Online devrait entrer en accès anticipé en décembre 2025 pour les personnes soutenant l’équipe via la plateforme Ko-Fi, moyennant une contribution de 8 $ US. Selon les informations disponibles, le projet a déjà reçu plus de 70 soutiens.



D’après la description officielle, ce mod permettra aux joueurs de participer à des mini-jeux, de faire du jeu de rôle, de participer à des courses, d’affronter des PNJ et bien plus encore. SWEGTA décrit Bully Online comme un « mélange entre mini-jeux, exploration libre et jeu de rôle », avec un système d’inventaire complet permettant de gagner de l’argent et d’acheter des objets, des maisons ou même des véhicules. L’expérience rappelle celle des modes en ligne d’autres productions Rockstar, comme GTA Online ou Red Dead Online.



Les contributeurs recevront plusieurs avantages en plus de l’accès anticipé, dont des contenus exclusifs en coulisses (commentaires des développeurs), un badge bleu en jeu, une caméra virtuelle pour sauvegarder jusqu’à 10 photos, une priorité d’accès aux serveurs, ainsi qu’un rôle spécial et un canal réservé sur le serveur Discord de l’équipe.



Cette initiative ravira sans doute les fans toujours nostalgiques de Bully, en l’absence de toute annonce officielle concernant une suite. Interrogé à ce sujet lors du LA Comic Con 2025, Dan Houser, cofondateur de Rockstar Games, a expliqué que le développement de Bully 2 n’avait jamais vu le jour par manque de ressources.



Avec une petite équipe créative et un encadrement limité, on ne peut tout simplement pas mener de front tous les projets que l’on souhaite. Nous essayions de gérer deux projets importants avec un effectif restreint, et cela demandait une réflexion approfondie sur la façon de les faire avancer tous les deux.



En attendant une éventuelle suite officielle, Bully Online semble prêt à offrir une nouvelle vie à l’un des jeux les plus singuliers du catalogue de Rockstar.