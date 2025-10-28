profile
mrponey > blog
2 news One Piece
La sortie de la saison 2 le 10 mars 2026 concernant la serie netflix



Et pour l'anime nouveauté finis les épisodes hebdomadaires



Max 26 épisodes par an début avril 2026 Grosse pause de Janvier à Mars

https://x.com/Eiichiro_Staff/status/1983156604821483932

https://x.com/onepiecenetflix/status/1983156799780831370
    comments (10)
    ratchet posted the 10/28/2025 at 01:53 PM
    Excellente nouvelle !!!!
    junaldinho posted the 10/28/2025 at 02:20 PM
    L'arc d'Elbaf va être énorme si ils prennent leur temps
    maction posted the 10/28/2025 at 02:28 PM
    Pas trop tôt.
    Maintenant faut faire la même chose pour les scans et passer sur une publication mensuelle avec un plus gros scan comme SNK faisait
    akinen posted the 10/28/2025 at 02:29 PM
    ENFIN!!!!!!! Et puis qu’ils arrêtent avec les mises en scène psychédéliques! Ça dessert la cohérence visuelle de l’anime et son rythme. On a juste l’impression de voir 2 animes différents.

    C’est plus tenable cette façon de travailler. Qu’ils envoient un arc ou un demi arc par saison.
    shanks posted the 10/28/2025 at 02:41 PM
    cool, on aura anime les combats qu'on a pas dans le manga
    liberty posted the 10/28/2025 at 03:00 PM
    C'est marrant, avant on avait pas les outils pour aider l'animation comme les IA. Mais maintenant que c'est disponible, ils décident de ne plus faire d'animation hebdomadaire

    En gros plus ils ont d'outils moins ils font.

    Pour la qualité on verra bien, parce qu'ils peuvent très bien prendre le temps et faire de la mauvaise animation.
    bladagun posted the 10/28/2025 at 03:30 PM
    Ah c'est enfin officialisé ! Good ça vas lui faire tellement de bien à l'anime !!!
    kikoo31 posted the 10/28/2025 at 03:43 PM
    liberty eux non ,c'est surtout pour le temps et la qualité+ le rythme du manga car Oda fait souvent des pauses du a sa mauvaise santé.
    Les 6 mois d'arrêt c'est idéal et ça en finit avec ses animés fleuves qui détruisent les mangas
    kikoo31 posted the 10/28/2025 at 03:46 PM
    Les épisodes de One pièce sont passé de nul/médiocre à masterclass/excellent /OK pour les plus nul

    Les 26 épisodes par an permettra d'augmenter légèrement le rythme de tortue de 1 chap par épisode c est ce qui manquait au épisodes de One pièce

    Bon ,faut pas trop rêver la dessus mais les rêves servent a ça
    idd posted the 10/28/2025 at 03:51 PM
    je trouve ça cool j'en avais assez des fillers recap de chopper et bunny là
