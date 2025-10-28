La sortie de la saison 2 le 10 mars 2026 concernant la serie netflixEt pour l'anime nouveauté finis les épisodes hebdomadairesMax 26 épisodes par an début avril 2026 Grosse pause de Janvier à Marshttps://x.com/Eiichiro_Staff/status/1983156604821483932https://x.com/onepiecenetflix/status/1983156799780831370