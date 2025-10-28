La sortie de la saison 2 le 10 mars 2026 concernant la serie netflix
Et pour l'anime nouveauté finis les épisodes hebdomadaires
Max 26 épisodes par an début avril 2026 Grosse pause de Janvier à Mars
https://x.com/Eiichiro_Staff/status/1983156604821483932
https://x.com/onepiecenetflix/status/1983156799780831370
Maintenant faut faire la même chose pour les scans et passer sur une publication mensuelle avec un plus gros scan comme SNK faisait
C’est plus tenable cette façon de travailler. Qu’ils envoient un arc ou un demi arc par saison.
En gros plus ils ont d'outils moins ils font.
Pour la qualité on verra bien, parce qu'ils peuvent très bien prendre le temps et faire de la mauvaise animation.
Les 6 mois d'arrêt c'est idéal et ça en finit avec ses animés fleuves qui détruisent les mangas
Les 26 épisodes par an permettra d'augmenter légèrement le rythme de tortue de 1 chap par épisode c est ce qui manquait au épisodes de One pièce
Bon ,faut pas trop rêver la dessus mais les rêves servent a ça