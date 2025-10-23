profile
name : MOUSE
platform : PC
editor : Playside Publishing
developer : Fumi Games
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
MOUSE : P.I. For Hire a enfin une date + nouveau trailer !


Après l'annonce de son report hier, il est confirmé pour le 19 Mars 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch 1/2 et Steam.

Annoncé en 2023, Mouse est un jeu de tir a la première personne qui a l'instar de Cuphead est inspiré de l'ambiance rétro des dessins animés des années 30, le tout en noir et blanc.

Nous y contrôlerons le détective Jack Pepper incarné par Troy Baker dans une aventure sous fond de jazz et d'enquête.

Je ne sais pas vous mais je trouve que le jeu dégage un charme fou, unique en son genre. J'ai vraiment hâte !

    posted the 10/23/2025 at 08:00 PM by lightside
    comments (3)
    kujotaro posted the 10/23/2025 at 08:46 PM
    Le jeu est magnifique oui. Day one bien évidemment. J'adore ce style visuel. Pourtant ultra rétro mais qui fait toujours son effet
    lightside posted the 10/23/2025 at 08:50 PM
    kujotaro Il y'a aussi quelque chose dans l'esthétique et les phases de combat qui me rappelle Bioshock, et pour moi c'est forcément un bon point !
    primerose posted the 10/23/2025 at 08:58 PM
    Mars is the new octobre
