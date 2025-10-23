19 Mars 2026

Après l'annonce de son report hier, il est confirmé pour lesur PS5, Xbox Series, Switch 1/2 et Steam.Annoncé en 2023, Mouse est un jeu de tir a la première personne qui a l'instar de Cuphead est inspiré de l'ambiance rétro des dessins animés des années 30, le tout en noir et blanc.Nous y contrôlerons le détective Jack Pepper incarné par Troy Baker dans une aventure sous fond de jazz et d'enquête.Je ne sais pas vous mais je trouve que le jeu dégage un charme fou, unique en son genre. J'ai vraiment hâte !