Question concernant la version physique de adventure of Elliott
Bonjour à tous

J'avais une petite question concernant la version physique de The adventure of Elliot .
Le jeu m'intéresse beaucoup mais comme je sais qu'il ne sort que sur switch 2 (en ce qui concerne Nintendo) et que Square enix est adepte des game key card...
Je voulais savoir si quelqu'un avait vu passer une information concernant le format de la version physique.

Je boycotte totalement les Gkc donc j'espère toujours une vraie version physique même si je ne me fais pas d'illusion...

Merci d'avance
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/22/2025 at 01:51 PM by yurius
    comments (10)
    shinz0 posted the 10/22/2025 at 02:01 PM
    J'ai trouvé aucune info

    Suppositions : version Switch 1 en physique et version Switch 2 en GKC je pense malheureusement
    yurius posted the 10/22/2025 at 02:14 PM
    Shinz0 mais je crois que le jeu ne sort pas sur la première switch, il me semble
    leonsilverburg posted the 10/22/2025 at 02:17 PM
    Il sera probablement en GKC. Par contre, pas une exclu Switch 2 il me semble. Il sera multiplateforme.
    noishe posted the 10/22/2025 at 02:29 PM
    yurius C'est correct, le jeu n'est pas annoncé sur Switch 1. Comme on a aucune date de sortie et qu'il n'y a aucune précommande pour le moment, aucun moyen de savoir si ça sera une GKC mais comme le dit leonsilverburg c'est très, très probable que oui. Il faudra (très probablement) compter sur la version PS5 pour avoir le jeu complet sur disque.
    yurius posted the 10/22/2025 at 02:33 PM
    Oui c'est ce que je m'étais dit je vais sûrement devoir m'acheter la version ps5 pour avoir la version complète c'est dommage car les jeux de la team asano j'aimais bien les avoir sur switch car ça s'y prête mieux mais tant pis.

    Les gkc c'est vraiment la pire idée qu'ils ont eu
    cail2 posted the 10/22/2025 at 02:39 PM
    yurius
    Les gkc c'est vraiment la pire idée qu'ils ont eu


    Le pire je trouve ce sont ces jeux en cartouches Switch 1 pour lesquels il faut dl quand même 80% du jeu type LA Noire, quelle arnaque...
    gaymer40 posted the 10/22/2025 at 03:12 PM
    acheter une Switch 2 mais pas de GKC
    fdestroyer posted the 10/22/2025 at 03:30 PM
    Le jeu m'intéresse aussi, mais à mon avis faut pas se faire d'illusion, ça sera GKcaca à 99%

    Du coup je me tournerai vers la version PS5.
    Je ne pense pas que Sony pouvait rêver meilleurs pub que les GKC NS2, c'est du pain béni pour eux ces machins
    shinz0 posted the 10/22/2025 at 03:31 PM
    yurius j'ai vu ça sur PlayAsia je crois
    yurius posted the 10/22/2025 at 03:50 PM
    Shinzo ah oui effectivement,je confirme.

    merci pour l'info

    Mais du coup c'est vraiment bizarre car le jeu a été annoncé uniquement sur switch2 , ps5 et Xbox series
