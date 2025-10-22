Bonjour à tous
J'avais une petite question concernant la version physique de The adventure of Elliot .
Le jeu m'intéresse beaucoup mais comme je sais qu'il ne sort que sur switch 2 (en ce qui concerne Nintendo) et que Square enix est adepte des game key card...
Je voulais savoir si quelqu'un avait vu passer une information concernant le format de la version physique.
Je boycotte totalement les Gkc donc j'espère toujours une vraie version physique même si je ne me fais pas d'illusion...
Merci d'avance
posted the 10/22/2025 at 01:51 PM by yurius
Suppositions : version Switch 1 en physique et version Switch 2 en GKC je pense malheureusement
Les gkc c'est vraiment la pire idée qu'ils ont eu
Le pire je trouve ce sont ces jeux en cartouches Switch 1 pour lesquels il faut dl quand même 80% du jeu type LA Noire, quelle arnaque...
Du coup je me tournerai vers la version PS5.
Je ne pense pas que Sony pouvait rêver meilleurs pub que les GKC NS2, c'est du pain béni pour eux ces machins
merci pour l'info
Mais du coup c'est vraiment bizarre car le jeu a été annoncé uniquement sur switch2 , ps5 et Xbox series