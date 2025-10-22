Bonjour à tous



J'avais une petite question concernant la version physique de The adventure of Elliot .

Le jeu m'intéresse beaucoup mais comme je sais qu'il ne sort que sur switch 2 (en ce qui concerne Nintendo) et que Square enix est adepte des game key card...

Je voulais savoir si quelqu'un avait vu passer une information concernant le format de la version physique.



Je boycotte totalement les Gkc donc j'espère toujours une vraie version physique même si je ne me fais pas d'illusion...



Merci d'avance