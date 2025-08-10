Je viens re voir le film Demon slayer au cinéma.
Moi qui suit une gros fan de cet animé j'ai été super déçu de cet opus.
Zenitsu qui but l'autre en 2 seconde .
La pillier de l insecte qui se fait instantanément défoncer et tuer.
Akaza et ses flash back insupportable, aucune émotion s'en dégage.
30 min de flash back au secours. Tout ça pour qu'il se tue lui même.
Putain mais quel merde.
Vous en avez pensez quoi vous ?
posted the 10/08/2025 at 09:30 AM by misterwhite
Pour Shinobu il y a une raison qui sera dévoilée dans le film 2.
Je n'avais lu que le 1er tome.
Donc, pour un profane, c'est déjà un peu chaud de tout comprendre, surtout au niveau des persos et des enjeux, mais on s'en sort.
J'ai trouvé l'animation superbe (les mecs ont dû trépassé vu le boulot, obligé).
J'ai bien aimé le côté intense de la 1ère partie.
Beaucoup moins la 2ème. Le flashback sur le méchant est vraiment trop long, casse trop le ryhtme et comme tu le dis, 0 émotion.
Le coup du moignon qui parle, j'ai même trouvé ça ridicule.
Le combat est tiré de bout en bout jusqu'à l'absurde.
Par contre, le palais est très impressionnant.
ça jump d'un groupe de personnage à un autre sans vraiment de fluidité, ça coupe sans arrêt l'action, on dirait que les gentils ont été poussé dans leurs limites les plus hautes alors qu'ils ne sont même pas contre les plus fort...
A un moment ou on est retourné sur un flashback, j'ai rigolé nerveusement tellement ça devenait ridicule quoi. Le film aurait pu faire 40 minutes de moins avec un meilleur rythme que ça n'aurait strictement rien changé. Puis certaines règles changent sans raison avec les démons.
Puis je me disais que les longs flashback pour Akaza, étaient débilement long dans le but but de préparer le spectateur à le mettre dans le camp des pourfendeurs en se libérant du contrôle de Muzan... mais au final que dalle, c'est juste toujours plus de tire-larme.
Je m'attend à du deus ex machina à la con et du flashback infini pour les deux prochains films aussi
mizuki j'avais exactement se titre en tête pendant la séance Le Flashback de l'infini. Je l'ai appelé Kimetsu no Tire-larme perso
Le film sans flashback fait 30 minutes limites.
Je suis d'accord avec le faire du moignon de la tête d'akaza qui parle et resté vivant, aucun putain de sens et ridicule.
Le pire c'est qu'il se tue lui même tout ça pour ça JPP.
Ils aurait dû se concentre sur un peu plus de personnage plutôt que 2.5 combat (grave dégoûté du combat de zenitsu moi qui attendait une dinguerie)
Si le rythme est pas ouf c’est parce qu’en chapitre c’est pareil. Les films seront redécouper en épisode plus tard donc voilà on sait pourquoi.