Je viens re voir le film Demon slayer au cinéma.

Moi qui suit une gros fan de cet animé j'ai été super déçu de cet opus.

Zenitsu qui but l'autre en 2 seconde .

La pillier de l insecte qui se fait instantanément défoncer et tuer.

Akaza et ses flash back insupportable, aucune émotion s'en dégage.

30 min de flash back au secours. Tout ça pour qu'il se tue lui même.



Putain mais quel merde.



Vous en avez pensez quoi vous ?