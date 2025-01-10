Je m'explique, pour que les nouvelles offres gamepass passent mieux, ils auraient du rajouter ces deux options(offre disparue après avoir été testée dans certains pays) avec une version duo et une version à 5 membres, pour réduire le coût unitaire / membreen donnant la possibilité de personnaliser son offre en composant son "gamepass comme on le souhaite, au lieu de nous refiler des trucs dont on veut pas (comme le machin fortnite) :- online- day one- Ea Play- Ubi- Fortnite (pour ceux que ça tente vraiment )- Cloud- PCla pilule serait mieux passée je pense