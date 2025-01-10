Je m'explique, pour que les nouvelles offres gamepass passent mieux, ils auraient du rajouter ces deux options
Gamepass Friends and family
(offre disparue après avoir été testée dans certains pays) avec une version duo et une version à 5 membres, pour réduire le coût unitaire / membre
Gamepass à la carte
en donnant la possibilité de personnaliser son offre en composant son "gamepass comme on le souhaite, au lieu de nous refiler des trucs dont on veut pas (comme le machin fortnite) :
- online
- day one
- Ea Play
- Ubi
- Fortnite (pour ceux que ça tente vraiment )
- Cloud
- PC
la pilule serait mieux passée je pense
le gamepass friends and family si un jour il existe a mon avis il va couter autant que si tu cumule l'ancien taro x5 , les gens auront l'impression de faire un deal
c'est vrai qu'ils ont un pic d'abo a chaque fois en fin d'annee ; ils comptent sur les gens qui vont prendre 1 mois pour cod outer world ninja gaiden , et qui ensuite vont oublier de se desabo , bon courage pour faire oublier un abo a 30$ quand meme
Le Gamepass Family avec un abonnement pour la maison à un accès catalogue large pour toute la famille c'était vraiment ce qu'il faut pour le faire connaitre au grand public.
Même a 27€ j'aurais mis le prix pour toute la famille.
Mais la ils viennent vraiment de se mettre une balle dans le pied car les joueurs qui prennent le Gamepass sont principalement des joueurs PC. Donc ceux qui avaient un Ultimate vont migrer vers la solution PC à 15€.
L'abo Ultimate est la maintenant pour le Play Anywhere (on comprend mieux pourquoi ils ont matraqué ce slogan lors des dernières confs). Mais bon ... le service n'est pas encore bien connu du grand public selon moi du coup ca va refroidir des joueurs d'essayer le Cloud Gaming maintenant.
On le sait, le but final de MS est rendre le Cloud Gaming accessible à tous et faire migrer tous la plupart joueurs sur ce support. Maintenant c'est mal embarqué.