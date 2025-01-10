profile
Xbox fait les choses à moitié... avec les nouvelles offres Gamepass
Je m'explique, pour que les nouvelles offres gamepass passent mieux, ils auraient du rajouter ces deux options

Gamepass Friends and family (offre disparue après avoir été testée dans certains pays) avec une version duo et une version à 5 membres, pour réduire le coût unitaire / membre

Gamepass à la carte en donnant la possibilité de personnaliser son offre en composant son "gamepass comme on le souhaite, au lieu de nous refiler des trucs dont on veut pas (comme le machin fortnite) :
- online
- day one
- Ea Play
- Ubi
- Fortnite (pour ceux que ça tente vraiment )
- Cloud
- PC

la pilule serait mieux passée je pense

    posted the 10/01/2025 at 06:41 PM by jaysennnin
    comments (9)
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 06:46 PM
    si vraiment ils perdent autant d'abo que ca ils vont retropedaler , on va voir ce qu'il se passe

    le gamepass friends and family si un jour il existe a mon avis il va couter autant que si tu cumule l'ancien taro x5 , les gens auront l'impression de faire un deal
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 06:49 PM
    ils te parlent meme pas des jeux a venir en 2026 et d'un xcloud drastiquement ameliorer pour faire passer la pilule
    astralum posted the 10/01/2025 at 07:13 PM
    heureusement que j'ai fait la mise à jour de mon ultimate dans l'année. J'en ai encore jusqu'au 17 mai 2028
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 07:15 PM
    astralum tu as tres bien fait

    c'est vrai qu'ils ont un pic d'abo a chaque fois en fin d'annee ; ils comptent sur les gens qui vont prendre 1 mois pour cod outer world ninja gaiden , et qui ensuite vont oublier de se desabo , bon courage pour faire oublier un abo a 30$ quand meme
    idd posted the 10/01/2025 at 07:46 PM
    moi ce qui me dérange c'est l'intégration de l'offre fortnite dans le ultime pour justifier la grosse hausse, surtout que fortnite j'y joue pas, c'est useless
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 08:23 PM
    idd on est d'accord meme en y jouant et si je paierai ce taro officiel ca me ferait chier d'etre contraint d'avoir cette abo supplementaire je suis tres bien avec les 1000 vbuck qui s'auto regenere sur les battlepass
    idd posted the 10/01/2025 at 08:54 PM
    skuldleif mais du coup si des joueurs fortnite comme n'en ont pas besoin c'est encore plus dingo leur affaire.
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 09:07 PM
    idd bah c'est de la vente forcé , 9€ au lieu de 12€ , si on en voulait on l'aurait pris
    syniphus posted the 10/01/2025 at 09:31 PM
    Xbox n'a pas compris comment vendre son Gamepass malheureusement.

    Le Gamepass Family avec un abonnement pour la maison à un accès catalogue large pour toute la famille c'était vraiment ce qu'il faut pour le faire connaitre au grand public.

    Même a 27€ j'aurais mis le prix pour toute la famille.


    Mais la ils viennent vraiment de se mettre une balle dans le pied car les joueurs qui prennent le Gamepass sont principalement des joueurs PC. Donc ceux qui avaient un Ultimate vont migrer vers la solution PC à 15€.

    L'abo Ultimate est la maintenant pour le Play Anywhere (on comprend mieux pourquoi ils ont matraqué ce slogan lors des dernières confs). Mais bon ... le service n'est pas encore bien connu du grand public selon moi du coup ca va refroidir des joueurs d'essayer le Cloud Gaming maintenant.

    On le sait, le but final de MS est rendre le Cloud Gaming accessible à tous et faire migrer tous la plupart joueurs sur ce support. Maintenant c'est mal embarqué.
