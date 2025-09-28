Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
totenteufel > blog
Fortnite X Daft Punk expérience

Map encore dispo


Bundle Daft Punk :


Les skins INTERSTELLA 5555 sont modélisés en 3D, donc surement en boutique.
    tags : daft punk fortnite
    posted the 09/28/2025 at 10:04 AM by totenteufel
    comments (1)
    hebuspsa posted the 09/28/2025 at 10:22 AM
    J’ai testé hier et cela fesait un bon moment que Fortnite n’avait pas sortie un évent aussi bien.
    Perso j’ai adoré! Techniquement assez impressionnant avec la musique des différents album des Dafts
