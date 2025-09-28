accueil
Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
profile
9
Likes
Likers
Who likes this ?
kurosama
,
minx
,
gwadalba
,
raph64
,
opthomas
,
benji54
,
negan
,
edenil
,
mugimando
totenteufel
totenteufel
> blog
Fortnite X Daft Punk expérience
Map encore dispo
Bundle Daft Punk :
Les skins INTERSTELLA 5555 sont modélisés en 3D, donc surement en boutique.
daft punk
fortnite
posted the 09/28/2025 at 10:04 AM by
totenteufel
hebuspsa
posted
the 09/28/2025 at 10:22 AM
J’ai testé hier et cela fesait un bon moment que Fortnite n’avait pas sortie un évent aussi bien.
Perso j’ai adoré! Techniquement assez impressionnant avec la musique des différents album des Dafts
