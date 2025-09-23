accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
ATARI reviendra
profile
24
❤
Likers
Who likes this ?
grozourson
,
jeanouillz
,
greggy
,
trungz
,
diablass59
,
metroidvania
,
mickurt
,
cyberwolf22
,
yka
,
larrykoopa
,
ritalix
,
escobar
,
stardustx
,
eldren
,
sk0lldirlegs
,
geugeuz
,
octobar
,
davidhm
,
gamergunz
,
sorny
,
raph64
,
opthomas
,
kevinmccallisterrr
,
yanssou
name :
Steam
description :
Service de téléchargement légal de jeux PC.
official website :
http://store.steampowered.com/
profile
0
Like
Likers
Who likes this ?
rogeraf
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
1
visites since opening :
512
rogeraf
> blog
Baisse de prix : Steam Deck à 335 euros actuellement (256 Go)
Très bonne machine ! Pour ceux qui seraient intéressés ne tardez pas trop. Je ne sais pas si cette baisse est provisoire, ou permanente ...
https://store.steampowered.com/steamdeck
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 09/23/2025 at 10:16 AM by
rogeraf
comments (
4
)
pharrell
posted
the 09/23/2025 at 10:48 AM
Dommage de pas baisser les autres modèles également. La c'est juste la version LCD. Pas de réduc sur les versions OLED.
wantorx
posted
the 09/23/2025 at 11:35 AM
pharrell
peut être à Noel pour la version OLED. à moins qu'il repropose une nouvelle couleur comme le blanc l'année derrière.
pharrell
posted
the 09/23/2025 at 11:53 AM
On verra... Dans tous les cas l'offre sur ce segment commence à être très importante... S'ils ne veulent pas être totalement largués il faut sortir une Steam Deck 2 en 2026.
Lenovo a sorti sa Legion Go en 2023 et la 2 sort déjà aujourd'hui.
Ils ont moyen d'être leader sur ce segment mais faut pas qu'ils pioncent...
rogeraf
posted
the 09/23/2025 at 12:13 PM
Je l'ai pris a 340 en reconditionnée il y a 1 an et demie. Oled ou pas Oled je m'en fiche. La console est très bien pour 340 euros si tu as bcp de jeux steam, epic store etc ...
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Lenovo a sorti sa Legion Go en 2023 et la 2 sort déjà aujourd'hui.
Ils ont moyen d'être leader sur ce segment mais faut pas qu'ils pioncent...