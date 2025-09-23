ATARI reviendra
Steam
24
name : Steam
description : Service de téléchargement légal de jeux PC.
official website : http://store.steampowered.com/
rogeraf
rogeraf
articles : 1
visites since opening : 512
rogeraf > blog
Baisse de prix : Steam Deck à 335 euros actuellement (256 Go)
Très bonne machine ! Pour ceux qui seraient intéressés ne tardez pas trop. Je ne sais pas si cette baisse est provisoire, ou permanente ...

https://store.steampowered.com/steamdeck
    tags :
    posted the 09/23/2025 at 10:16 AM by rogeraf
    comments (4)
    pharrell posted the 09/23/2025 at 10:48 AM
    Dommage de pas baisser les autres modèles également. La c'est juste la version LCD. Pas de réduc sur les versions OLED.
    wantorx posted the 09/23/2025 at 11:35 AM
    pharrell peut être à Noel pour la version OLED. à moins qu'il repropose une nouvelle couleur comme le blanc l'année derrière.
    pharrell posted the 09/23/2025 at 11:53 AM
    On verra... Dans tous les cas l'offre sur ce segment commence à être très importante... S'ils ne veulent pas être totalement largués il faut sortir une Steam Deck 2 en 2026.

    Lenovo a sorti sa Legion Go en 2023 et la 2 sort déjà aujourd'hui.

    Ils ont moyen d'être leader sur ce segment mais faut pas qu'ils pioncent...
    rogeraf posted the 09/23/2025 at 12:13 PM
    Je l'ai pris a 340 en reconditionnée il y a 1 an et demie. Oled ou pas Oled je m'en fiche. La console est très bien pour 340 euros si tu as bcp de jeux steam, epic store etc ...
