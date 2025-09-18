profile
Mario Galaxy 2 sur JVC Professionnel
Hello! Vu que les Mario Galaxy sont au coeur de l'actualité, j'en ai profité pour créer un nouveau setup dans ma Game Room : la Wii en YUV sur le PVM JVC!

Du coup je me suis relancé Mario Galaxy 2 pour l'occasion

La capture n'est peut-être pas ultra parlante, mais la qualité est carrément au rendez-vous en conditions réelles
    posted the 09/17/2025 at 08:06 PM by fdestroyer
    comments (5)
    randyofmana posted the 09/18/2025 at 08:26 AM
    Faut avouer que ça donne bien envie sur un beau CRT ! J'ai fait cet épisode il y a quelques années, mais sur un écran plat, c'est sûr que ça rend pas pareil mais j'ai rien d'autre ^^'

    Je pense tout de même que le modèle 3D de Mario a gagné encore en détail depuis, j'avais été plutôt impressionné du niveau de détails dans Odyssey, qui témoignaient de son évolution. Après dans les jeux Mario plus "mineurs" en terme de scope, genre les Mario Party, c'est pas impossible que ce soit basé sur les modèles des persos des Galaxy...

    Et quand tu penses que le 60fps stable était acquis à l'époque, alors que ce n'est absolument pas garanti aujourd'hui, y compris sur les jeux Nintendo (bon après je fais partie des gens qui peuvent se contenter du 30fps, mais faites que ce soit stable au moins XD)

    J'ai rien contre les compil, c'est plutôt appréciable sur les portages sont bons. Mais le prix fait grincer des dents...
    starship posted the 09/18/2025 at 02:36 PM
    J'aimerai bien voir plus de comparatifs en rétrogaming entre les crt pro et les plasma 480p.
    Perso avec un plasma 37" 480p et un petit scaler/scanline-generator scart->vga c'est vraiment top, et pour une somme modique on a en plus un grand écran et peu d'encombrement (en profondeur au moins ).
    fdestroyer posted the 09/18/2025 at 02:51 PM
    starship le plasma c'est vraiment l'entre deux. Je dirai que si le plasma est 480p natif, ça doit envoyer. Mais si il est plus haut et qu'il faut commencer à upscaler, on se retrouve avec les même soucis que sur lcd ou oled
    starship posted the 09/18/2025 at 03:32 PM
    Je parle des plasma 480p évidemment.
    starship posted the 09/18/2025 at 03:36 PM
    Du coup avec un scaler + générateur de scanline le 240p passe super bien, et pour le 480p en vga/yuv bah on est en natif

    Après les noirs ne sont pas parfaits sur ces générations mais on est bien au dessus des lcd de l'époque niveau contrastes.
