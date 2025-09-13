profile
Les Fourmis
name : Les Fourmis
platform : PC
editor : Microids
developer : Tower Five
genre : STR
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
obi69
obi69
Ma pépite du moment : les Fourmis de feu Tower Studio


Sorti en 2024, les Fourmis est la nouvelle adaptation vidéoludique du célèbre roman de Bernard Weber.

Porté par Tower Studios, qui s'est retrouvé subitement sans éditeur et obligé de fermer en Juillet malgré le sucès critique et commercial du jeu, les Fourmis est un jeu de stratégie pensé tant pour le jeu PC et consoles, et ça c'est rare.

Ajouté une réalisation sous UE5 de toute beauté, malgré une effectif réduit (une vingtaine de personne) et vous obtenez un jeu qui mérite, je le pense, largement votre attention.

Bon visionnage.
    burningcrimson, idd, kevinmccallisterrr, thejoke
    posted the 09/13/2025 at 07:38 PM by obi69
    comments (2)
    lautrek posted the 09/13/2025 at 08:54 PM
    Le jeu était original et super agréable à faire.
    duff posted the 09/14/2025 at 01:57 AM
    "Porté par Tower Studios, qui s'est retrouvé subitement sans éditeur et obligé de fermer en Juillet malgré le succès critique et commercial du jeu..."

    Eh ben,c'est quoi ce délire encore?On sait pourquoi Microids les a lâché?
