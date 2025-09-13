Sorti en 2024, les Fourmis est la nouvelle adaptation vidéoludique du célèbre roman de Bernard Weber.Porté par Tower Studios, qui s'est retrouvé subitement sans éditeur et obligé de fermer en Juillet malgré le sucès critique et commercial du jeu, les Fourmis est un jeu de stratégie pensé tant pour le jeu PC et consoles, et ça c'est rare.Ajouté une réalisation sous UE5 de toute beauté, malgré une effectif réduit (une vingtaine de personne) et vous obtenez un jeu qui mérite, je le pense, largement votre attention.Bon visionnage.