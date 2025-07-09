Petit avis rapide sur le DLC de Indiana Jones et le Cercle Ancien, l'Ordre des Géants.Dispo depuis jeudi 4 septembre et vendu pour 19,99 euros.En bref un DLC assez sympa, mais vraiment très court(environ 4 heures de jeu).Quelques énigmes sympa, mais sans plus.C'est plus une grosse quête annexe qu'un vrai DLC.Les environnements majoritairement souterrain, sont du déjà-vu dans le jeu principal.Mais le combat final est quand même cool.Bref un DLC sympa mais vendu BEAUCOUP trop cher pour ce qu'il propose.Hormis si vous êtes un fan absolu je vous conseil d'attendre qu'il soit en promo.