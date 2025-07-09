profile
name : Indiana Jones et le Cercle Ancien
platform : Playstation 5
editor : Bethesda Softworks
developer : MachineGames
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X
[Avis] DLC Indiana Jones l'Ordre des Géants


Petit avis rapide sur le DLC de Indiana Jones et le Cercle Ancien, l'Ordre des Géants.

Dispo depuis jeudi 4 septembre et vendu pour 19,99 euros.

En bref un DLC assez sympa, mais vraiment très court(environ 4 heures de jeu).
Quelques énigmes sympa, mais sans plus.
C'est plus une grosse quête annexe qu'un vrai DLC.

Les environnements majoritairement souterrain, sont du déjà-vu dans le jeu principal.
Mais le combat final est quand même cool.

Bref un DLC sympa mais vendu BEAUCOUP trop cher pour ce qu'il propose.

Hormis si vous êtes un fan absolu je vous conseil d'attendre qu'il soit en promo.
    posted the 09/07/2025 at 11:48 AM by ouroboros4
    comments (8)
    yanssou posted the 09/07/2025 at 11:53 AM
    Aucun intérêt maintenant, et il aurait du sortir plus tôt. 3h une quête à 20 euros bof bof.

    Le jeu en lui même est pas mal même si j'aurais aimé le choix entre fps et tps, les combat sont mou et l'infiltration est raté. Les zones sont bien réalisés malgrés une intro au Vatican longue.
    ouroboros4 posted the 09/07/2025 at 11:56 AM
    yanssou 10 euros aurait plus approprié je trouve
    ravyxxs posted the 09/07/2025 at 11:58 AM
    20 pour 4 heures !!!
    yanssou posted the 09/07/2025 at 12:14 PM
    ouroboros4 ouais c'est le tarif idéal, la c'est abusé.
    pcsw2 posted the 09/07/2025 at 12:47 PM
    J'attendrais une grosse promo pour le faire .
    cyr posted the 09/07/2025 at 01:06 PM
    ravyxxs yanssou il y a bien des jeux complet qui on une durée de vie inférieure a 10 heure vendu 70€.....
    ravyxxs posted the 09/07/2025 at 01:24 PM
    cyr Et c'est aussi un gros problème crois moi. Ils vont te dire, les jeux coutent cher à produire . Quand je vois EXP33 ou encore Silksong, je me dis qu'on veut juste nous embourber. Y a des jeux qui mérite 70 euros, genre un bon gros FF, un futur GTA6, ou encore un RDR2, voir même The Witcher 3 avec DLC ou sans.
    yanssou posted the 09/07/2025 at 01:26 PM
    cyr oui c'est vrai, et certains ont ce problème, d'autres non.

    La pour le coup c'est tout aussi abusé.
