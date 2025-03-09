Marvel Zombies est une mini-série télévisée d'animation américaine à venir, créée par Zeb Wells pour le service de streaming Disney+, basée sur la série Marvel Comics du même nom.
Elle s'inscrit dans l'univers cinématographique Marvel (MCU) et est produite par Marvel Studios Animation.
La série est prévue pour une diffusion le 24 septembre 2025 sur Disney+ et se déroule dans la chronologie alternative introduite dans l'épisode « Et si… des zombies envahissaient la Terre ?! » de la série animée What If... ? (2021).
Elle suit un groupe de survivants qui combattent d'anciens héros et méchants transformés en zombies après qu'une peste zombie ait submergé les Avengers.