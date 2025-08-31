Voici la dernière séquence consacré au walkthrough Gears of Wars Reloaded.J'en ai profité pour découvrir l'extension "Brumak", longtemps restée exclusive à la version PC de jadis et qui n'est jamais sorti sur 360.C'est clairement une purge et j'ai eu tellement de bugs en mode hard que le jeu a failli être éteint définitivement.Mais le combat contre le Brumak est sympa.