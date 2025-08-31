Voici la dernière séquence consacré au walkthrough Gears of Wars Reloaded.
J'en ai profité pour découvrir l'extension "Brumak", longtemps restée exclusive à la version PC de jadis et qui n'est jamais sorti sur 360.
C'est clairement une purge et j'ai eu tellement de bugs en mode hard que le jeu a failli être éteint définitivement.
Mais le combat contre le Brumak est sympa.
Mais là, quand tu vous tous les problèmes qui auraient pu être corrigés déjà en 2008, mais aussi en 2016 puis là en 2025, c'est clairement du foutage de gueule.
Ya juste à voir le passage de l'opéra pour se convaincre.
Y jouer en coop atténuer au moins l'Ia débile de votre sidekick.
Mais j'ai tellement de jeu à faire et voilà tout se que j'ai réservé en cette fin d'année
J'ai vraiment hâte qu'ils ressorte le 2 et 3
Mais serieusement, c'est un besoin de te prouver des choses ? Un complexe de taille quelque part ?
Pourquoi besoin de jouer en hard si tu prends aucun plaisir ????
Je pige pas le delire des joueurs comme toi.
Hormis le besoin de vous prouver quelque chose...
Jouer en difficile n'a rien de mal ou insurmontable, et encore moins un moyen de prouver quoi que ce soit lol. Parfois les jeux sont trop facile en normal et ça peut être lassant pour certain(e)s. Avec le temps tu sais ce qui est *difficile mais faisable* et *ridiculement difficile mais faisable*.
Ridiculement, parce que les devs font en sortent de rendre l'IA qui triche, ou que les fenêtre d'exécution sont tellement mince, que ça te donne l'impression que c'est impossible à faire/passer. C'est une manière de pas suer dans le développement du jeu et de faire ça à la va vite. Tu seras surpris qu'il arrive qu'un jeu sorte sur PC, et que les moddeurs exécute un programme pour voir ce qui ne va pas....la plupart du temps y a AUCUN travail et effort fait par les devs, juste là pour faire penser aux joueurs, que c'est EXTREMENT difficile, hors non en fait, y a tout simplement eu zéro travail....