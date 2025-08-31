profile
Gears of War : Reloaded
name : Gears of War : Reloaded
platform : Playstation 5
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
all
GoW Acte V : une extension chiante


Voici la dernière séquence consacré au walkthrough Gears of Wars Reloaded.

J'en ai profité pour découvrir l'extension "Brumak", longtemps restée exclusive à la version PC de jadis et qui n'est jamais sorti sur 360.

C'est clairement une purge et j'ai eu tellement de bugs en mode hard que le jeu a failli être éteint définitivement.

Mais le combat contre le Brumak est sympa.
    posted the 08/31/2025 at 04:58 PM
    comments (9)
    ravyxxs posted the 08/31/2025 at 05:45 PM
    le jeu n'est clairement pas dans ton top 10 !
    obi69 posted the 08/31/2025 at 05:49 PM
    ravyxxs clairement ! Pourtant je l'ai poncé et renoncé que 360.
    Mais là, quand tu vous tous les problèmes qui auraient pu être corrigés déjà en 2008, mais aussi en 2016 puis là en 2025, c'est clairement du foutage de gueule.

    Ya juste à voir le passage de l'opéra pour se convaincre.
    Y jouer en coop atténuer au moins l'Ia débile de votre sidekick.
    narustorm posted the 08/31/2025 at 05:54 PM
    Putin j'ai envie de me le prendre ....
    Mais j'ai tellement de jeu à faire et voilà tout se que j'ai réservé en cette fin d'année

    J'ai vraiment hâte qu'ils ressorte le 2 et 3
    micheljackson posted the 08/31/2025 at 05:55 PM
    Pareil, j'étais motivé pour le refaire avec mes bons souvenirs de l'époque, mais il a mal vieilli en fait, je m'y suis vite fait chier.
    ippoyabukiki posted the 08/31/2025 at 06:18 PM
    "C'est une purge, je joue en hard"
    Mais serieusement, c'est un besoin de te prouver des choses ? Un complexe de taille quelque part ?
    Pourquoi besoin de jouer en hard si tu prends aucun plaisir ????
    Je pige pas le delire des joueurs comme toi.
    Hormis le besoin de vous prouver quelque chose...
    zboubi480 posted the 08/31/2025 at 07:02 PM
    Moi j'ai rererererefait le jeu en facile et je me suis bien amusé
    ravyxxs posted the 08/31/2025 at 11:40 PM
    ippoyabukiki C'est du challenge, on espère juste qu'à un moment ça ira dans notre playthrough, moins de bug, galère tout ça.

    Jouer en difficile n'a rien de mal ou insurmontable, et encore moins un moyen de prouver quoi que ce soit lol. Parfois les jeux sont trop facile en normal et ça peut être lassant pour certain(e)s. Avec le temps tu sais ce qui est *difficile mais faisable* et *ridiculement difficile mais faisable*.


    Ridiculement, parce que les devs font en sortent de rendre l'IA qui triche, ou que les fenêtre d'exécution sont tellement mince, que ça te donne l'impression que c'est impossible à faire/passer. C'est une manière de pas suer dans le développement du jeu et de faire ça à la va vite. Tu seras surpris qu'il arrive qu'un jeu sorte sur PC, et que les moddeurs exécute un programme pour voir ce qui ne va pas....la plupart du temps y a AUCUN travail et effort fait par les devs, juste là pour faire penser aux joueurs, que c'est EXTREMENT difficile, hors non en fait, y a tout simplement eu zéro travail....
    ippoyabukiki posted the 09/01/2025 at 05:59 AM
    ravyxxs oui mais si on ne prend pas de plaisir faut soit lacher l'affaire, soit baisser la difficulté. C'est l'obsession pour le mode le plus difficile que je ne comprends pas.
    ravyxxs posted the 09/01/2025 at 06:54 AM
    ippoyabukiki Je suis d'accord
