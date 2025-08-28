collection

Hello Gamekyo, ça fait une éternité que je n'ai pas mis à jour mon blog et ma collection Halo.Je vous partage donc les quelques dernières grosses pièces que j'ai ajouté à la collection.la plupart dates de fin d'année dernière ou de cette année, exception faite du buste qui date de bien plus longtemps mais je l'avais jamais partagé :Voila, voila !