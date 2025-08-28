somewhere in time
MAJ collec Halo
collection
Hello Gamekyo, ça fait une éternité que je n'ai pas mis à jour mon blog et ma collection Halo.
Je vous partage donc les quelques dernières grosses pièces que j'ai ajouté à la collection.
la plupart dates de fin d'année dernière ou de cette année, exception faite du buste qui date de bien plus longtemps mais je l'avais jamais partagé :























































Voila, voila !
    negan, tynokarts, goldmen33, torotoro59, stardustx, spontexes, idd
    posted the 08/28/2025 at 06:27 PM by arrrghl
    comments
    torotoro59 posted the 08/28/2025 at 06:31 PM
    Beau
    arrrghl posted the 08/28/2025 at 06:36 PM
    torotoro59

    et je me rend compte que j'ai oublié deux autres statuette, mais j'ai pas les photos et j'ai la flemme de les prendre maintenant ... ce sera pour la prochaine fois ...
    famimax posted the 08/28/2025 at 06:50 PM
    arrrghl Ca t'intéresse 2 posters Halo 2 de magasin de l'époque ?
    fragdelapassion posted the 08/28/2025 at 09:07 PM
    Moi j'ai juste les collectors et quelque goodies qui était dans des "lootbox".
    escobar posted the 08/28/2025 at 09:20 PM
    Wow excellent
    arrrghl posted the 08/28/2025 at 09:38 PM
    fragdelapassion c'est déjà bien, j'ai les lootbox aussi et elles sont très réussies je trouve les petites fig.

    escobar j'me fait plaiz quand je peux
    arrrghl posted the 08/28/2025 at 09:42 PM
    famimax ça pourrait oui, tout dépends des prix ^^'
    fragdelapassion posted the 08/28/2025 at 10:03 PM
    arrrghl oui car j'ai déjà trop de collector d'autres licence ^^.
    Faudrait que tu montre ton coin figurine Halo en entier aussi sa serait cool je pense.
    torotoro59 posted the 08/28/2025 at 10:50 PM
    arrrghl oui fragdelapassion a raison..... Montre nous.... Tout.... Vraiment tout...
