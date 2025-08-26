Baley la famille !
Prêt pour un nouveau let's play détente ?
Cette fois-ci on s'attaque à Metal Gear Rising Revengeance un opus de la série éponyme qui derrière son titre à rallonge cache un excellent Beat em All signé Platinum Games !
C'est au commande du cyber ninja Raiden qui je vais tout decouper sur mon passage pour me venger mais surtout pour trouver la Gazouz de mes rêves...
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !
Let's Play détente Metal Gear Rising Revengeance
BONUS
Let's Play détente Metal Gear Solid Ground Zeroes
posted the 08/26/2025 at 05:36 PM by ozymandia
janolife il était vraiment venère celui la...
jackfrost mdrr il est d'ailleurs aussi dans Resident evil 6 dans la campagne de leon
Sinon globalement, jeu sympa mais POURRAVE en temps qu'un "Metal Gear". Scénario digne des films ricains des 80/90's.
Il y a quelques années les dlc étaient gratuits sur Xbox, je me demande si c'est encore le cas...