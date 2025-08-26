Ozymandia Gaming Adventure
all
Tu te souviens de Metal Gear Rising ?
Baley la famille !
Prêt pour un nouveau let's play détente ?

Cette fois-ci on s'attaque à Metal Gear Rising Revengeance un opus de la série éponyme qui derrière son titre à rallonge cache un excellent Beat em All signé Platinum Games !

C'est au commande du cyber ninja Raiden qui je vais tout decouper sur mon passage pour me venger mais surtout pour trouver la Gazouz de mes rêves...

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !



Let's Play détente Metal Gear Rising Revengeance






BONUS


Let's Play détente Metal Gear Solid Ground Zeroes








Vous voulez rejoindre la famille et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !


Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg
    posted the 08/26/2025 at 05:36 PM by ozymandia
    comments (9)
    altendorf posted the 08/26/2025 at 05:44 PM
    Oui et c'était bien.
    janolife posted the 08/26/2025 at 06:21 PM
    Je me souviens surtout du boss final…comme j’ai galéré ????
    jackfrost posted the 08/26/2025 at 07:09 PM
    Je me souviens du guest François Hollande.
    ozymandia posted the 08/26/2025 at 07:11 PM
    altendorf mortel même ! Je suis content que platinum games ai sauvé le projet.

    janolife il était vraiment venère celui la...

    jackfrost mdrr il est d'ailleurs aussi dans Resident evil 6 dans la campagne de leon
    marcelpatulacci posted the 08/26/2025 at 07:15 PM
    Pour un BTA, la difficulté était a la hauteur d'un foutu soul.

    Sinon globalement, jeu sympa mais POURRAVE en temps qu'un "Metal Gear". Scénario digne des films ricains des 80/90's.
    soulfull posted the 08/26/2025 at 08:22 PM
    j'ai adoré ce jeu sorti à l'age d'or de platinum. Je l'ai commencé directement en difficile et le dernier boss m'a assez traumatisé, j'ai encore la musique en tête
    lautrek posted the 08/26/2025 at 08:37 PM
    Le jeu était génial oui, un régal une fois qu'on maîtrise les parades.

    Il y a quelques années les dlc étaient gratuits sur Xbox, je me demande si c'est encore le cas...
    opthomas posted the 08/26/2025 at 08:48 PM
    janolife Mr Président ! Ce mème n'empêche lol
    nindo64 posted the 08/27/2025 at 10:02 AM
    "NANOMACHINES SON !"
