Baley la famille !Prêt pour un nouveau let's play détente ?Cette fois-ci on s'attaque à Metal Gear Rising Revengeance un opus de la série éponyme qui derrière son titre à rallonge cache un excellent Beat em All signé Platinum Games !C'est au commande du cyber ninja Raiden qui je vais tout decouper sur mon passage pour me venger mais surtout pour trouver la Gazouz de mes rêves...Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !