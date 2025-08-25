L'été se termine et le bilan est implacable, les super héros filent un mauvais coton.- score précédent $1,899,873,280- score précédent $1,025,453,027- score précédent $955,149,195- score précédent $799,984,075- score précédent $623,519,805- score précédent $578,843,139- score précédent $570,681,000- score précédent $595,549,805- score précédent $434,212,709- score précédent $415,101,577- score précédent $382,436,917Alors pour Superman son exploitation est terminé puisqu'il est disponible en service streaming donc son score va très peu progresser maintenant.Les 4 fantastiques ne feront pas de miracle, ils termineront derrière Superman c'est quasi acté à nombre de semaine équivalente et au score actuel ils ne peuvent pas rattraper Superman qui aura bénéficier du marché Américain (ou alors on peut aussi penser que superman n'a pas bien marché à cause du marché international...ce qui en dit long pour Marvel).Une des surprises (ou pas) c'est les dinos de Jurassic World qui termine vraiment bien mieux que les héros de DC et Marvel et à ce rythme ils peuvent encore espérés touché la barre des 900 millions de dollars! Sachant que Superman vient à peine de dépasser les 600 millions, Universal peut être vraiment satisfait de sa poule aux œufs (donc de dinos) d'or. Ils peuvent encore se rapprocher de Minecraft avec un petit miracle !Alors le grand vainqueur de cette année (qui n'est pas encore terminée) semble ce film d'animation chinois dont personne ne sait qu'il est sortie en occidentest sauvé cette année par Lilo et Stitch car tous les 3 films Marvel n'auront pas été de gros succès voir surtout le très gros échec pour Captain America 4.avec Minecraft et F1 peut avoir le sourire mais la tête de gondole Superman restera une déception même à 600 millions d'autant que c'était le chef du nouveau DCU à la baguette. Alors peut-être que sa seconde vie en streaming va aider à populariser Superman...dans l'optique d'une suite déjà actée.doit un peu tirer la gueule car en plus de marquer la fin de l'aventure avec Tom Cruise, ce dernier épisode laisse planer un doute sur la franchise étant donné que l'épisode précédent aussi avait sous-performer...sans Cruise et son salaire faramineux peut-être qu'ils peuvent espérer une meilleure rentabilité mais bon va falloir quand même trouver une nouvelle formule.a assuré une belle année avec "How to train a dragon" et Jurassic Park....des dragons des dinos voilà la nouvelle super formule! Même dans le jeu vidéo cela marche Dragon's Age, Yoshi et Monster Hunter le prouve