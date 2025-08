bon comme pour l'abo switch online et anciennement mon propre abo gamepass que je partage désormais avec Mitensomon frère vous propose son abo il va prendre 5 mois qui devrait lui couter 40€ , si quelqu'un est intéressé qu'il me fasse signe je donnerai son compte , vous n'aurez pas a me filer le votre , donc pas d’inquiétude a ce niveaua priori 5 mois vous aurez de quoi faire pas mal de jeux deja sortie et a veniret on réitérera tout les 5 mois au bon vouloir de mon frère ou d'un commun accordvoila voila