Je profite de l'été pour refaire Split Second sur le cloud ps5. Le jeu pique les yeux sur une tv 4K (merci les 720p max pour le stream sans compter que le jeu n'est pas dispo au téléchargement).

D'où une reflexion toute simple (surtout en voyant la version pc moddée 4k 60fps):

À quand un vrai remake de ce qui me semble être l'un des meilleurs jeu de course arcade?



Une petite vidéo pour rappel, si vous ne l'avez pas fait foncez le faire! Le jeu a celebré ses 15ans cette année, et quelle claque encore aujourd'hui!



[video]https://www.youtube.com/watch?v=ggzaGJfsGyM&ab_channel=GameplayGLB[/video]