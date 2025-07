Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui j'ai eu le plaisir de découvrir la démo Steam de Ninja Gaiden Ragebound, qui sortira le 31 juillet sur toutes les plateformes ! Et juste wow c'est juste une future dinguerie en fait !Je vous laisse découvrir ça en vidéo

posted the 07/17/2025 at 03:19 PM by oniclem