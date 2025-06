Si le serveur officiel OPFP atteint un gros nombre comme 50 000 membres, Buggy (le boss du développement) parlera aux investisseurs pour créer un patch anglais !J’ai besoin de votre soutien pour montrer que la communauté internationale est là et qu’on veut ce patch !: https://discord.gg/3UHBba3H

Like

Who likes this ?

posted the 06/27/2025 at 04:09 PM by mugimando