Bonjour tout le monde,



Je ne suis pas une personne qui poste beaucoup sur Gamekyo, pourtant je suis quelqu'un qui suit le site depuis bien de nombreuses années.



Je met en vente mon code FR pour Mario Kart World pour 50 euros. Par un concours de circonstance, j'ai deux Switch 2. J'ai déja utilisé mon autre code pour Mario Kart World, donc je souhaite vendre mon second code qui ne me sert à rien actuellement.



Je peux aussi comprendre que cela puisse être inquietant d'acheter un code a une personne dont vous ne connaissez rien, mais j'ai déja vendu ici même quelques produits du temps de la Vita et, j'ai également un compte Rakuten si necessaire.



Je souhaite simplement un paiement par Paypal afin de vous proposer un paiement en toute sécurité. Si vous êtes interressez, n'hésitez pas a me contacter en MP.